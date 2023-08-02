Знай ворога в обличчя: що цвіте у серпні та провокує алергію

Ворога треба знати в обличчя. Йдеться про збудники сезонної алергії, які часом заважають насолоджуватися красою теплих пір року та цвітінням прекрасних трав, дерев та квітів.

Алергенний сезон триває з весни й до пізньої осені. Кожен місяць проходить з різною інтенсивністю та концентрацією цвітінь. У серпні в різних регіонах України фіксують помірний та високий рівень алергенів в повітрі.

У матеріалі ми розповімо, що цвіте у серпні та потенційно провокує алергію. Адже знання, на що саме в тебе алергія, допоможе медпрацівникам призначити правильний метод лікування симптоматики.

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У серпні цвітуть та потенційно можуть провокувати алергічну акцію такі рослини:

щавель;

полин;

сонях;

подорожник;

кропива;

гриби кладоспоріум та альтернарія;

злакові трави;

амброзія.

Амброзія має найвищий показник алергенності — 7,5. Недалеко пішов і подорожник, його показник — 7.

Симптоми алергії

Під час цвітіння цих рослин ти можеш відчувати неприємні симптоми, які є проявом алергічної реакції:

почервоніння очей та сльозотеча; нежить; свербіння та закладеність носа; зменшення чутливості нюху; чхання; важке або прискорене дихання; виснажливий або сухий кашель.

Якщо ти відчуваєш симптоми алергії, звернися до свого лікаря. Не займайся самолікуванням.

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