Знай врага в лицо: что цветет в августе и провоцирует аллергию

Врага нужно знать в лицо. Речь идет о возбудителях сезонной аллергии, которые иногда мешают наслаждаться красотой теплых времен года и цветением прекрасных трав, деревьев и цветов.

Аллергенный сезон длится с весны и до поздней осени. Каждый месяц проходит с разной интенсивностью и концентрацией цветений. В августе в разных регионах Украины фиксируют умеренный и высокий уровень аллергенов в воздухе.

В материале мы расскажем, что цветет в августе и потенциально провоцирует аллергию. Ведь знание, на что именно у тебя аллергия поможет медработникам назначить правильный метод лечения симптоматики.

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В августе цветут и могут провоцировать аллергическую акцию такие растения:

щавель;

полынь;

подсолнух;

подорожник;

крапива;

грибы кладоспориум и альтернария;

злаковые травы;

амброзия.

Амброзия имеет самый высокий показатель аллергенности — 7,5. Недалеко ушел и подорожник, его показатель — 7.

Симптомы аллергии

Во время цветения этих растений ты можешь испытывать неприятные симптомы, являющиеся проявлением аллергической реакции:

покраснение глаз и слезотечение; насморк; зуд и заложенность носа; уменьшение чувствительности обоняния; чихание; тяжелое или учащенное дыхание; изнурительный или сухой кашель.

Если ты чувствуешь симптомы аллергии, обратись к своему врачу. Не занимайся самолечением.

Лето, к сожалению, несет угрозу более серьезной аллергической реакции, которая может привести даже к летальному исходу. Речь идет об укусах насекомых. Что делать, если укусил шершень и начался анафилактический шок, читай в материале.

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