Знай врага в лицо: что цветет в августе и провоцирует аллергию

Врага нужно знать в лицо. Речь идет о возбудителях сезонной аллергии, которые иногда мешают наслаждаться красотой теплых времен года и цветением прекрасных трав, деревьев и цветов.
Аллергенный сезон длится с весны и до поздней осени. Каждый месяц проходит с разной интенсивностью и концентрацией цветений. В августе в разных регионах Украины фиксируют умеренный и высокий уровень аллергенов в воздухе.
В материале мы расскажем, что цветет в августе и потенциально провоцирует аллергию. Ведь знание, на что именно у тебя аллергия поможет медработникам назначить правильный метод лечения симптоматики.
В августе цветут и могут провоцировать аллергическую акцию такие растения:
Амброзия имеет самый высокий показатель аллергенности — 7,5. Недалеко ушел и подорожник, его показатель — 7.
Амброзия имеет самый высокий показатель аллергенности — 7,5. Недалеко ушел и подорожник, его показатель — 7.
Во время цветения этих растений ты можешь испытывать неприятные симптомы, являющиеся проявлением аллергической реакции:
Если ты чувствуешь симптомы аллергии, обратись к своему врачу. Не занимайся самолечением.
Если ты чувствуешь симптомы аллергии, обратись к своему врачу. Не занимайся самолечением.
Лето, к сожалению, несет угрозу более серьезной аллергической реакции, которая может привести даже к летальному исходу. Речь идет об укусах насекомых. Что делать, если укусил шершень и начался анафилактический шок, читай в материале.
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