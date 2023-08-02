Здоровье и красота

Знай врага в лицо: что цветет в августе и провоцирует аллергию

Вероника Кононенко, редактор сайта 02 августа 2023, 08:00
що цвіте у серпні
Фото: Pexels

Больше новостей
Атака дронами Києва та Одеси в ніч на 2 серпня 2023
Оккупанты продолжают уничтожать зерно! Последствия ночной атаки дронов на Киев и Одесскую область 2 августа
Вітаміни для вагітних за триместрами: як правильно пити
В каждом триместре разные: какие витамины нужно пить беременной и когда
Обрезка черешни летом
Не бойся срезать лишнее! Когда и как правильно обрезать черешню летом
Що буде з курсом гривні: прогноз голови Нацбанку на 2024
Инфляция снизилась вдвое, но еще есть существенные проблемы. Экономический прогноз от главы Нацбанка на 2023-2025
Смотреть больше

Материалы по теме

Вітаміни для вагітних за триместрами: як правильно пити
В каждом триместре разные: какие витамины нужно пить беременной и когда
як правильно чистити зуби
А ты точно чистишь зубы правильно? Читай советы, которые сохранят их здоровье
kavyn
Достаточно “искупать” и внимательно присмотреться? Как проверить арбуз на содержание нитратов
військові хірурги
Видели все, во что взрыв может превратить человеческое тело: как военные хирурги вытаскивают бойцов из того мира

Видео
0:03:58
військові хірурги

Видели все, во что взрыв может превратить человеческое тело: как военные хирурги вытаскивают бойцов из того мира
0:04:07
Вирощування лохини
Продает голубику и волонтерит. История ветерана АТО, нашедшего себя в фермерстве
0:04:45
Історія пожежників-добровольців
Спасают жизнь, несмотря на опасность! История пожарных-добровольцев, поражающих смелостью
0:06:25
Замінованість України сягнула площі кількох європейських держав
Больше площади нескольких европейских стран. Заминированность Украины достигает миллионов гектаров
0:12:50
перевірки роботи ТЦК
Избавиться от человеческого фактора и коррупции: генерал Павлюк о проверке работы ТЦК и цифровизации ВСУ
0:04:58
Університети в Україні
Не только давать знания, но и социализировать: как продвигается вступительная кампания и кому рекомендуют выходить на офлайн-обучение
0:11:25
Саміт миру для України: що це таке та як проходить підготовка
Проходит три фазы подготовки и уже насчитывает около 50 стран-участниц! Что известно о Саммите мира
0:05:48
Ситуація в Одесі сьогодні 1 серпня 2023: як працює місія ЮНЕСКО
Ущерб для региона достигает миллионов долларов! О ситуации в Одесской области после российских обстрелов и миссии ЮНЕСКО
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Ситуація на фронті сьогодні 1 серпня: як триває контрнаступ
Двигаемся вопреки военной науке! Какая ситуация на Восточном фронте и как идет наступление на разных направлениях
Больше видео
як правильно чистити зуби
Читать дальше
А ты точно чистишь зубы правильно? Читай советы, которые сохранят их здоровье
Як зав'язати краватку: покрокова інструкція
Читать дальше
Проще идти с бабочкой, чем делать узлы? Как легко и быстро завязать галстук — лайфхак

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь