Казалось бы, насекомые достаточно невинны и не могут причинить человеку особый вред. Однако это далеко не так, их яд может вызвать анафилактический шок, из-за которого случаются летальные случаи.
Хотя укусы насекомых не всегда заканчиваются летально, следует знать, как правильно оказать первую медицинскую помощь, если у человека сучился анафилактический шок и какие места на теле наиболее уязвимы к яду.
Недавно двоих мужчин из Закарпатья убил анафилактический шок, возникший вследствие укуса шершня.
Оба мужчины хоть и не очень хорошо чувствовали себя, но вызвали скорую помощь слишком поздно, и медики просто не успели оказать первичную помощь.
Если ты абсолютно здоровый человек, который не подвержен аллергии или астме, то на тебя укус шершня никак не повлияет.
Однако таких людей с современной экологией можно встретить все реже и реже. Также есть особенно уязвимые места на человеческом теле, укус в которые повышает риск возникновения анафилактического шока.
К отеку дыхательных путей и смерти от удушья может привести укус насекомого в следующие места:
Каждый день количество выездов карет скорой помощи по запросу анафилактического шока от укуса насекомых увеличивается. Сейчас, в пределах Закарпатья, медики зафиксировали уже 161 случай.
Вот пошаговая инструкция, как действовать, если тебя или близкого человека вручил шершень:
Применение антигистаминных, противоаллергических препаратов возможно только после консультации с семейным врачом или врачом аллергологом.
Единственный метод помочь при анафилактическом шоке – это уколоть адреналин. Он расширяет бронхи, сужает сосуды и восстанавливает дыхание и давление.
Если ты склонен к аллергической реакции, то желательно иметь при себе заготовленный шприц-ручку для инъекции с готовым раствором эпинефрина.
Если ты склонен к аллергической реакции, то желательно иметь при себе заготовленный шприц-ручку для инъекции с готовым раствором эпинефрина.
Его можно приобрести уже готовым к использованию в местной аптеке, в случае необходимости останется только уколоть раствор в мышцу ноги.
А пока украинцы не научились дрессировать украинских насекомых так, чтобы они кусали только российских оккупантов, остается запастись терпением и вооружиться знаниями, как правильно оказывать первую помощь.
Шершни не единственные, кто умеет кусаться, а помощь при укусе разных насекомых имеет свои особенности. О том, как выглядит первая домедицинская помощь при укусе пчелы, читай в нашем материале.
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