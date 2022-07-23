Анафилактический шок: как спастись, если укусил шершень

Казалось бы, насекомые достаточно невинны и не могут причинить человеку особый вред. Однако это далеко не так, их яд может вызвать анафилактический шок, из-за которого случаются летальные случаи.

Хотя укусы насекомых не всегда заканчиваются летально, следует знать, как правильно оказать первую медицинскую помощь, если у человека сучился анафилактический шок и какие места на теле наиболее уязвимы к яду.

Реальные случаи

Недавно двоих мужчин из Закарпатья убил анафилактический шок, возникший вследствие укуса шершня.

Один случай произошел в Мукачево, мужчине было 56 лет. Шершень укусил его в глаз, во время работы в саду.

Во втором случае шершень укусил 36-летнего жителя села Вонигово Тячевского района в затылок.

Оба мужчины хоть и не очень хорошо чувствовали себя, но вызвали скорую помощь слишком поздно, и медики просто не успели оказать первичную помощь.

Смерть от шершней: кто уязвим?

Если ты абсолютно здоровый человек, который не подвержен аллергии или астме, то на тебя укус шершня никак не повлияет.

Однако таких людей с современной экологией можно встретить все реже и реже. Также есть особенно уязвимые места на человеческом теле, укус в которые повышает риск возникновения анафилактического шока.

Уязвимые места:

К отеку дыхательных путей и смерти от удушья может привести укус насекомого в следующие места:

голова шея грудная клетка живот

Как оказать первую домедицинскую помощь при укусе шершня

Каждый день количество выездов карет скорой помощи по запросу анафилактического шока от укуса насекомых увеличивается. Сейчас, в пределах Закарпатья, медики зафиксировали уже 161 случай.

Вот пошаговая инструкция, как действовать, если тебя или близкого человека вручил шершень:

удали жало, если оно осталось в коже промой место укуса водой и мылом положи холодный компресс на место укуса прими антигистаминные препараты пей много воды или сладкого чая

Применение антигистаминных, противоаллергических препаратов возможно только после консультации с семейным врачом или врачом аллергологом.

Лекарство от анафилактического шока

Единственный метод помочь при анафилактическом шоке – это уколоть адреналин. Он расширяет бронхи, сужает сосуды и восстанавливает дыхание и давление.

Если ты склонен к аллергической реакции, то желательно иметь при себе заготовленный шприц-ручку для инъекции с готовым раствором эпинефрина.

Его можно приобрести уже готовым к использованию в местной аптеке, в случае необходимости останется только уколоть раствор в мышцу ноги.

А пока украинцы не научились дрессировать украинских насекомых так, чтобы они кусали только российских оккупантов, остается запастись терпением и вооружиться знаниями, как правильно оказывать первую помощь.

Шершни не единственные, кто умеет кусаться, а помощь при укусе разных насекомых имеет свои особенности. О том, как выглядит первая домедицинская помощь при укусе пчелы, читай в нашем материале.

Не пропустить интересные и полезные материалы поможет тебе наш Telegram-канал.