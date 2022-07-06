Что делать, если укусила пчела: пять советов для первой помощи

Чувствуешь себя душистым цветочком? Тогда следует быть осторожнее, поскольку пчелы только и делают, что ищут тех, кто цветет и пахнет. По крайней мере, в это хочется верить, когда тебя больно укусила пчела.

Что же делать дальше, кроме того, что говорить, как тебе неприятно и обидно?

Часто ты даже не знаешь, начнется ли у тебя аллергическая реакция. Поэтому нужно быстро и решительно действовать, чтобы не усугубить свое состояние.

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Что делать, если укусила пчела

В первую очередь необходимо удалить жало с места, куда укусила пчела. Если его нет, то это могла быть оса. После этого нужно очистить кожу, промыв место укуса водой с мылом и смазав кожу антисептиком. Далее важно охладить место укуса. Для этого нужно сначала сделать холодный компресс или приложить лед. Затем можно сделать солевой или содовый компресс. Соотношение для него простое — 1 ч. л. на стакан воды. Укус пчелы может вызвать аллергическую реакцию даже не у ярого аллергика. Поэтому даже если раньше таких процессов не наблюдалось, необходимо принять антигистаминное средство. И наконец важно успокоиться, пить много воды и сладкого чая. Это поможет организму восстановиться.

Также существуют народные средства, призванные успокоить боль. Среди них прикладывание к месту укуса среза луковицы, чеснока, молочного сока одуванчика, твердого сыра и даже сока листьев чабреца.

Однако существует вероятность более тяжелой реакции на укус пчелы, после которой необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Когда нужно немедленно обратиться к врачу

у пострадавшего(-ей) уже была аллергическая реакция на укусы насекомых;

пчела укусила ребенка;

пчела укусила несколько раз;

пчела укусила в лицо;

пчела укусила в полость рта;

пострадавший(-ая) чувствует, что у него (нее) распухает язык;

пострадавшему(-ей) тяжело глотать и дышать, не хватает воздуха;

у пострадавшего(-ей) возникла общая слабость, упало давление, ускорилось сердцебиение.

Но не пчелами едиными. Читай, что делать, когда увидел змею и как действовать при укусе. Береги себя!

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