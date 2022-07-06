Что делать, если укусила пчела: пять советов для первой помощи

Чувствуешь себя душистым цветочком? Тогда следует быть осторожнее, поскольку пчелы только и делают, что ищут тех, кто цветет и пахнет. По крайней мере, в это хочется верить, когда тебя больно укусила пчела.
Что же делать дальше, кроме того, что говорить, как тебе неприятно и обидно?
Часто ты даже не знаешь, начнется ли у тебя аллергическая реакция. Поэтому нужно быстро и решительно действовать, чтобы не усугубить свое состояние.
Запорожский городской совет разработал подробные рекомендации, как себя вести после того, как тебя укусила пчела.
Также существуют народные средства, призванные успокоить боль. Среди них прикладывание к месту укуса среза луковицы, чеснока, молочного сока одуванчика, твердого сыра и даже сока листьев чабреца.
Однако существует вероятность более тяжелой реакции на укус пчелы, после которой необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Но не пчелами едиными. Читай, что делать, когда увидел змею и как действовать при укусе. Береги себя!
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