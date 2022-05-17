Паника — твой враг! Что делать, если увидел змею, и как помочь при укусе

В последнее время погода очень радует: умеренная температура воздуха, солнечные лучи греют землю. Так и хочется проводить весь день на улице! Люди гуляют с семьями в парке или устраивают пикники, однако под их ногами может таиться опасность — и это не только мины или осколки снарядов.

Во Львовской области уже зафиксировали несколько случаев укуса змеи. Поэтому ГСЧС Украины обращается к украинцам и призывает быть осторожными. А еще спасатели рассказывают, где прячется змея и что делать, когда ее увидел.

Где может прятаться змея

Если ты посещаешь парки, приближенные к лесу, или лес, следует быть внимательным к высокой траве и кустам. Если видишь маленькую ямку в земле, не нужно совать туда руки или палки, там может жить змея.

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Что делать, если увидел змею

Паника — твой враг. Если ты случайно увидел(-а) змею рядом с собой — будь спокойным(-ой), не приближайся к ней и не делай резких движений.

Спокойно сделай несколько шагов назад, а затем спокойно, медленно отойди на несколько метров.

У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 м.

Если ты запланировал(-а) поход в лес, лучше обувать высокую и плотную обувь, которую змея не прокусит.

Что делать, если укусила змея

В Национальной службе здоровья Украины сообщают, что при укусе змеи нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Вызови скорую помощь или самостоятельно отвези пострадавшего человека к врачу. Ведь только врач сможет оказать необходимую медицинскую помощь, применить при необходимости противоядие.

Если в больницу ехать долго, тогда необходимо:

обеспечить покой и минимум движений потерпевшего;

давать пить много жидкости;

освободить пораженный участок тела от одежды, обуви.

При укусах в область конечности зафиксируй ее с помощью импровизированной шины (доски, палки).

Если есть возможность, следует приложить к ране лед, завернутый в ткань.

Продезинфицируй рану и наложи стерильную повязку.

Ни в коем случае не следует разрезать рану и высасывать яд.

Нельзя прижигать рану, накладывать жгут и давать пострадавшему алкоголь.

В лесу есть и другая опасность. Укус клеща, который мы даже можем не заметить, иногда имеет серьезные последствия. Ранее мы рассказывали, что такое болезнь Лайма и чем она опасна.