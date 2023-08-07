Здоровье и красота

Не игнорируй укус клеща, опасность может быть серьезной. Узнай о болезни Лайма и как с ней борется Белла Хадид

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 августа 2023, 14:15
Що таке хвороба лайма
Фото: Unsplash, Pexels

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