Паніка — твій ворог! Що робити, коли побачив змію, та як діяти при укусі

Останнім часом погода дуже тішить: помірна температура повітря, сонячне проміння гріє землю. Так і хочеться проводити весь день на вулиці! Люди гуляють з родинами у парку чи влаштовують пікніки, проте під їхніми ногами може чатувати небезпека. І не тільки від мін чи уламків снарядів.

На Львівщині вже зафіксували кілька випадків укусу змії. Тож ДСНС України звертається до українців та закликає бути обережними. Також рятувальники розповіли, де ховається змія та що робити, коли її побачив.

Де може ховатися змія

Якщо ти відвідуєш парки, наближені до лісу, або ліс, варто бути уважним(-ою) до високої трави і кущів. Якщо бачиш маленьку яму в землі, не треба сунути туди руки чи палиці, адже там може жити змія.

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Що робити, коли побачив змію

Паніка — наш ворог. Якщо ти випадково побачив(-ла) змію поряд із собою — будь спокійним(-ою), не наближайся до неї й не роби різких рухів.

Спокійно зроби кілька кроків назад, а потім повільно відійди на кілька метрів.

Плазуни мають поганий зір та слух, але своїм тілом дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 м.

Якщо ти запланував(-ла) похід у ліс, краще взувати високе й щільне взуття, яке змія не прокусить.

Що робити, якщо вкусила змія

У Національній службі здоров’я України повідомляють, що при укусі змії потрібно якнайшвидше звернутись по медичну допомогу.

Виклич швидку або самостійно відвези постраждалу людину до лікаря. Адже лише лікар зможе надати необхідну медичну допомогу, застосувати при необхідності протиотруту.

Якщо до лікарні довго їхати, то треба:

забезпечити спокій та мінімум рухів потерпілого;

давати пити багато рідини;

звільнити уражену ділянку тіла від одягу, взуття.

При укусі у ділянці кінцівки зафіксуй її за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці).

Якщо є змога, варто прикласти до рани лід, загорнутий у тканину.

Продезінфікуй рану та наклади стерильну пов’язку.

У жодному разі не треба розрізати рану й висмоктувати отруту.

Не можна припікати рану, накладати джгут та давати постраждалому алкоголь.

У лісі існує й інша небезпека. Укус кліща, якого ми навіть можемо не помітити, інколи має серйозні наслідки. Раніше ми розповідали, що таке хвороба Лайма та чим вона небезпечна.