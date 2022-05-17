Здоров'я та краса

Паніка — твій ворог! Що робити, коли побачив змію, та як діяти при укусі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Травня 2022, 17:30
Що робити, якщо побачив змію
Фото: Pexels

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