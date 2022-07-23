Анафілактичний шок: як врятуватися, якщо вкусив шершень

Здавалось би, комахи досить безневинні створіння і не можуть завдати людині особливої шкоди. Однак це далеко не так, їхня отрута може викликати анафілактичний шок, через який трапляються летальні випадки.
Хоча укуси комах не завжди закінчуються летально, варто знати, як правильно надати першу медичну допомогу, якщо у людини анафілактичний шок та які місця та тілі є найвразливішими до отрути.
Нещодавно двох чоловіків з Закарпаття вбив анафілактичний шок, який виник внаслідок укусу шершня.
Обидва чоловіки хоч і не дуже добре почувалися, але викликали швидку допомогу занадто пізно, і медики просто не встигли надати первинну допомогу.
Якщо ти абсолютно здорова людина, яка не схильна до алергії або астми, то на тебе укус шершня ніяк не вплине.
Однак таких людей з сучасною екологією можна зустріти все рідше й рідше. Також є особливо вразливі місця на людському тілі, укус в які підвищує ризик виникнення анафілактичного шоку.
До набряку дихальних шляхів і смерті від задухи може призвести укус комахи у такі місця:
Щодня кількість виїздів карет швидкої допомоги за запитом анафілактичного шоку від укусу комах збільшується. Наразі, в межах Закарпаття, медики зафіксували вже 161 випадок.
Ось покрокова інструкція, як діяти, якщо тебе або близьку людину вкусив шершень:
Застосування антигістамінних, протиалергічних препаратів можливе тільки після консультації з сімейним лікарем або лікарем-алергологом.
Наразі єдиний метод допомогти при анафілактичному шоці — це вколоти адреналін. Він розширює бронхи, звужує судини та відновлює дихання і тиск.
Якщо ти схильний (-а) до алергічної реакції, то бажано мати при собі заготовлений шприц-ручку для ін’єкції з готовим розчином епінефрину.
Якщо ти схильний (-а) до алергічної реакції, то бажано мати при собі заготовлений шприц-ручку для ін’єкції з готовим розчином епінефрину.
Його можна придбати вже готовим до використання у місцевій аптеці, в разі потреби залишиться лише вколоти розчин у м’яз ноги.
А доки українці не навчилися дресувати українських комах так, щоб вони кусали лише російських окупантів, лишається запастися терпінням та озброїтися знаннями, як правильно надавати першу допомогу.
Шершні не єдині, хто вміє кусатися, а допомога при укусі різних комах має свої особливості. Про те, як виглядає перша домедична допомога при укусі бджоли, читай у нашому матеріалі.
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