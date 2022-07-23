Анафілактичний шок: як врятуватися, якщо вкусив шершень

Здавалось би, комахи досить безневинні створіння і не можуть завдати людині особливої шкоди. Однак це далеко не так, їхня отрута може викликати анафілактичний шок, через який трапляються летальні випадки.

Хоча укуси комах не завжди закінчуються летально, варто знати, як правильно надати першу медичну допомогу, якщо у людини анафілактичний шок та які місця та тілі є найвразливішими до отрути.

Реальні випадки

Нещодавно двох чоловіків з Закарпаття вбив анафілактичний шок, який виник внаслідок укусу шершня.

Один випадок трапився у Мукачеві, чоловікові було 56 років. Шершень вкусив його в око, під час роботи в саду.

В другому випадку шершень вкусив 36-річного жителя села Вонігове Тячівського району в потилицю.

Обидва чоловіки хоч і не дуже добре почувалися, але викликали швидку допомогу занадто пізно, і медики просто не встигли надати первинну допомогу.

Смерть від шершнів: хто вразливий?

Якщо ти абсолютно здорова людина, яка не схильна до алергії або астми, то на тебе укус шершня ніяк не вплине.

Однак таких людей з сучасною екологією можна зустріти все рідше й рідше. Також є особливо вразливі місця на людському тілі, укус в які підвищує ризик виникнення анафілактичного шоку.

Вразливі місця:

До набряку дихальних шляхів і смерті від задухи може призвести укус комахи у такі місця:

голова шия грудна клітка живіт

Як надати першу домедичну допомогу при укусі шершня

Щодня кількість виїздів карет швидкої допомоги за запитом анафілактичного шоку від укусу комах збільшується. Наразі, в межах Закарпаття, медики зафіксували вже 161 випадок.

Ось покрокова інструкція, як діяти, якщо тебе або близьку людину вкусив шершень:

видали жало, якщо воно залишилося у шкірі промий місце укусу водою і милом поклади холодний компрес на місце укусу прийми антигістамінні препарати пий багато води або солодкого чаю

Застосування антигістамінних, протиалергічних препаратів можливе тільки після консультації з сімейним лікарем або лікарем-алергологом.

Ліки проти анафілактичного шоку

Наразі єдиний метод допомогти при анафілактичному шоці — це вколоти адреналін. Він розширює бронхи, звужує судини та відновлює дихання і тиск.

Якщо ти схильний (-а) до алергічної реакції, то бажано мати при собі заготовлений шприц-ручку для ін’єкції з готовим розчином епінефрину.

Його можна придбати вже готовим до використання у місцевій аптеці, в разі потреби залишиться лише вколоти розчин у м’яз ноги.

А доки українці не навчилися дресувати українських комах так, щоб вони кусали лише російських окупантів, лишається запастися терпінням та озброїтися знаннями, як правильно надавати першу допомогу.

Шершні не єдині, хто вміє кусатися, а допомога при укусі різних комах має свої особливості. Про те, як виглядає перша домедична допомога при укусі бджоли, читай у нашому матеріалі.

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