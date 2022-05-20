Сезонна алергія: як допомогти собі самостійно, поради від МОЗ

Сезонна алергія не дає насолодитися прекрасною природою та її цвітінням. Вона спричиняє купу дискомфорту та відверто набридає.
Однак чекати, що вона минеться сама собою, не варто. Краще одразу звернутися до лікаря, який відправить тебе на аналіз із визначення алергенів, щоб призначити дієве лікування.
Якщо ти змінив місце проживання, можеш звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я, який надає первинну медичну допомогу.
Якщо доступу до такого місця немає або ж просто відсутнє бажання ходити до лікаря — не біда, ти можеш спробувати впоратися з цим самостійно.
Отож, спершу треба зрозуміти, чи справді ти маєш алергію, а не щось інше. Для цього достатньо звернути увагу на такі симптоми:
Якщо до цього всього додати температуру, то це перетворюється на ГРВІ, тому треба чітко визначити, чи це алергія.
Щоб визначити, на яку рослину алергія, треба провести маленьке розслідування.
Отже, коло пошуку винуватця алергії вже звужується.
Це допоможе визначити без спеціальних тестів на алергени, на яку саме рослину ти маєш алергію.
Тепер єдиним питанням лишається, як полегшити симптоми алергії, якщо доступу до медичної допомоги або лікарських засобів немає.
Тим паче ти вже маєш дворічний стаж через пандемію, тож це не буде чимось новим.
Маска допоможе затримати часточки пилку, який викликає алергію. Ти будеш вдихати його у значно менших кількостях.
Вітер здіймає весь пилок з рослин, і твоя алергія однозначно посилиться, тож треба дочекатися, поки він осяде. Також у такий період не варто відчиняти вікна.
Якщо ж ти не можеш піти до лікаря або купити необхідні ліки, тому що ти за кордоном, тобі точно стане в пригоді наш матеріал про аналоги українських ліків в Польщі.