Сезонна алергія: як допомогти собі самостійно, поради від МОЗ

Сезонна алергія не дає насолодитися прекрасною природою та її цвітінням. Вона спричиняє купу дискомфорту та відверто набридає.

Однак чекати, що вона минеться сама собою, не варто. Краще одразу звернутися до лікаря, який відправить тебе на аналіз із визначення алергенів, щоб призначити дієве лікування.

Якщо ти змінив місце проживання, можеш звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я, який надає первинну медичну допомогу.

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Якщо доступу до такого місця немає або ж просто відсутнє бажання ходити до лікаря — не біда, ти можеш спробувати впоратися з цим самостійно.

Симптоми алергії

Отож, спершу треба зрозуміти, чи справді ти маєш алергію, а не щось інше. Для цього достатньо звернути увагу на такі симптоми:

Почервоніння очей та сльозотеча. Закладеність та свербіння носа, нежить. Часте чхання. Притупленість нюхових рецепторів. Важке або прискорене дихання. Постійний сухий кашель. Дискомфортний свербіж у горлі.

Якщо до цього всього додати температуру, то це перетворюється на ГРВІ, тому треба чітко визначити, чи це алергія.

Як визначити, на яке цвітіння алергія?

Щоб визначити, на яку рослину алергія, треба провести маленьке розслідування.

Звернути увагу на місяць, коли загострюється алергія. Адже кожна рослина має свій місяць для цвітіння.

Отже, коло пошуку винуватця алергії вже звужується.

Далі зверни увагу на те, які рослини ростуть поруч із твоїм домом або біля яких рослин на вулиці твій стан погіршується.

Це допоможе визначити без спеціальних тестів на алергени, на яку саме рослину ти маєш алергію.

А тепер найцікавіше: коли квітнуть рослини-алергени?

Березень – квітень

Вільха Ліщина Верба

Квітень – травень

Верба Береза Ясен Дуб Тополя Клен В’яз Осика

Травень – червень

Ялина Сосна Кульбаба

Травень – липень

Костриця Тимофіївка Їжака Тонконіг Райграс Лисохвіст Жито Ячмінь Овес Пирій

Червень – липень

Подорожник Липа Гречані

Липень – серпень

Кропива

Липень – жовтень

Кропива Полин Лобода Амброзія

Як полегшити алергію без ліків

Тепер єдиним питанням лишається, як полегшити симптоми алергії, якщо доступу до медичної допомоги або лікарських засобів немає.

Носи маску на вулиці.

Тим паче ти вже маєш дворічний стаж через пандемію, тож це не буде чимось новим.

Маска допоможе затримати часточки пилку, який викликає алергію. Ти будеш вдихати його у значно менших кількостях.

Краще не виходити з дому у вітряну погоду і ще протягом 10–15 годин після.

Вітер здіймає весь пилок з рослин, і твоя алергія однозначно посилиться, тож треба дочекатися, поки він осяде. Також у такий період не варто відчиняти вікна.

Після прогулянки ретельно мий руки, бажано одразу приймати душ, змінити та випрати одяг. Сушити його варто в приміщенні.

Частіше проводь вдома вологе прибирання, тут одразу кілька плюсів — чисто й не мучить алергія.

Якщо ж ти не можеш піти до лікаря або купити необхідні ліки, тому що ти за кордоном, тобі точно стане в пригоді наш матеріал про аналоги українських ліків в Польщі.