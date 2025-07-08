На что может быть аллергия в июле: пыльца каких растений может испортить твое лето

В июле природа расцветает, как никогда, но аллергикам зачастую не до любования: в воздухе много пыльцы, которая может стать настоящей бедой для чувствительных к ней людей. Как же обезопасить себя, чтобы не страдать от чихания и слезотечения во время прогулки?

Следует заранее узнать, на что может быть аллергия в июле и планировать отдых подальше от опасных для тебя растений. Что из аллергенов цветет в июле — узнай в материале.

На что может быть аллергия в июле

В июле природа в самом разгаре: цветут полевые травы, созревают зерновые культуры, деревья активно выделяют пыльцу. Что из них может стать причиной аллергии — мы составили для тебя подробный список.

Пыльца каких растений вызывает аллергию в июле

злаковых трав : пырея, тимофеевки, овсяницы луговой, мятлика лугового, стоколоса безостого, лисохвоста, метлюга, полевицы, ковыля, житняка — они цветут с июня по середину июля;

: пырея, тимофеевки, овсяницы луговой, мятлика лугового, стоколоса безостого, лисохвоста, метлюга, полевицы, ковыля, житняка — они цветут с июня по середину июля; лебеды, полыни — сорняков, которые зацветают ближе к середине и концу месяца;

— сорняков, которые зацветают ближе к середине и концу месяца; ржи, овса, пшеницы, овса — страдают люди, проживающие рядом с полями или работающие в сельском хозяйстве;

— страдают люди, проживающие рядом с полями или работающие в сельском хозяйстве; некоторых деревьев — липа, дуба, каштана могут задержать период пыльцы на июль.

Как проявляет себя аллергия в июле

Аллергия в июле может походить на простуду: течет из носа, хочется постоянно чихать, появляется зуд в носу или заложенность. Глаза краснеют, слезятся, чешутся.

Часто добавляется еще и постоянная усталость, головные боли или невнимательность, потому что организм просто истощается из-за аллергии. А у некоторых на коже появляются сыпь или раздражение, особенно если пыльца попадает на тело.

Чтобы меньше страдать аллергией летом, старайся оставаться дома в сухую и ветреную погоду, когда активно летает пыльца. Лучше гулять после дождя, когда аллергены прибиты к земле. А возвращаясь домой, не забывай умывать руки и лицо.

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