На что может быть аллергия в июле: пыльца каких растений может испортить твое лето

Фото Pexels В июле природа расцветает, как никогда, но аллергикам зачастую не до любования: в воздухе много пыльцы, которая может стать настоящей бедой для чувствительных к ней людей. Как же обезопасить себя, чтобы не страдать от чихания и слезотечения во время прогулки? Следует заранее узнать, на что может быть аллергия в июле и планировать отдых подальше от опасных для тебя растений. Что из аллергенов цветет в июле — узнай в материале. На что может быть аллергия в июле В июле природа в самом разгаре: цветут полевые травы, созревают зерновые культуры, деревья активно выделяют пыльцу. Что из них может стать причиной аллергии — мы составили для тебя подробный список. Читать по теме “С весны до осени не могу дышать! Как бороться с аллергиями и почему они возникают?” Почему возникает аллергия у взрослых и детей? Как можно эффективно с ней бороться и на что следует обращать внимание? Подробный разбор об аллергии читай в нашем эксклюзиве. Пыльца каких растений вызывает аллергию в июле злаковых трав: пырея, тимофеевки, овсяницы луговой, мятлика лугового, стоколоса безостого, лисохвоста, метлюга, полевицы, ковыля, житняка — они цветут с июня по середину июля; лебеды, полыни — сорняков, которые зацветают ближе к середине и концу месяца; ржи, овса, пшеницы, овса — страдают люди, проживающие рядом с полями или работающие в сельском хозяйстве; некоторых деревьев — липа, дуба, каштана могут задержать период пыльцы на июль. Как проявляет себя аллергия в июле Аллергия в июле может походить на простуду: течет из носа, хочется постоянно чихать, появляется зуд в носу или заложенность. Глаза краснеют, слезятся, чешутся. Часто добавляется еще и постоянная усталость, головные боли или невнимательность, потому что организм просто истощается из-за аллергии. А у некоторых на коже появляются сыпь или раздражение, особенно если пыльца попадает на тело. Чтобы меньше страдать аллергией летом, старайся оставаться дома в сухую и ветреную погоду, когда активно летает пыльца. Лучше гулять после дождя, когда аллергены прибиты к земле. А возвращаясь домой, не забывай умывать руки и лицо.Поинтересуйся также, что цветет в августе и провоцирует аллергию — список опасных для аллергиков растений. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter