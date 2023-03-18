Кава більше не бадьорить? До чого тут норма кофеїну та зелений чай

Багато людей сучасного світу вже не можуть уявити своє життя без кави. Нерідко вона стає єдиним способом збадьоритися. Такий ефект кава має завдяки кофеїну. Він блокує аденозинові рецептори, які викликають сонливість.

На певний час кофеїн дасть потужний ефект: сповнить енергією, змусить прокинутися, покращить короткочасну пам’ять. Та якщо перевищити норму й вживати речовину надто часто, усі ці приємні ефекти зникнуть.

Річ у тім, що організм призвичаюється до певної кількості кофеїну. Однак пастка полягає в тому, що ти отримуєш кофеїн не лише з кави. Він міститься і в інших продуктах.

Зараз також дивляться

Тож яка норма кофеїну для дорослої людини та в яких продуктах, крім кави, він міститься, розповіла дієтологиня Світлана Фус. Також експертка розповіла про побічні дії кофеїну й те, кому варто від нього відмовитися.

Норма кофеїну

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів EFSA дало рекомендації з вживання кофеїну. Світлана Фус додала, що це стосується усіх джерел кофеїну, які надходять в організм протягом доби.⁣⁣⠀

Безпечною дозою для дорослих буде 400 мг кофеїну, для вагітних жінок — 200 мг, а для дітей — 3 мг на кожен кілограм ваги.

Еспресо — не максимум: продукти з вмістом кофеїну

Багато людей вважають, що еспресо — це кофеїнова бомба. Та вміст кофеїну в еспресо дорівнює 35–40 мг на 30 мл кави. Для порівняння, в розчинній каві близько 95 мг кофеїну, а в заварній чорній — до 120 мг кофеїну на порцію.

Та пам’ятай, що не тільки з кавою ми вживаємо кофеїн. Його вміст у склянці зеленого чаю прирівнюється до чашки еспресо — 35–75 мг, у чорних сортах його навіть більше — до 90 мг. Кількість кофеїну визначається сортом і способом заварювання чаю.

Також він присутній в енергетиках — 30–80 мг на банку. Кофеїн є навіть у молочному та чорному шоколаді — 10–25 мг відповідно. Також є ліки, які містять кофеїн.⁣⁣⠀

Кава мене не бере: що робити?

Якщо ти вживаєш багато кофеїновмісних продуктів, організм до них призвичаюється. Лишається збільшувати дозування? Якщо обереш такий варіант, ризикуєш відчути негативні ефекти: прискорене серцебиття, головний біль тощо.

Насправді, щоб відчути бажаний ефект без шкоди для здоров’я, треба значно зменшити дози кофеїну на кілька тижнів.

До прикладу, якщо знаєш, що тобі доведеться провести кілька безсонних ночей через два тижні, просто утримайся в цей час від кави та інших продуктів з високим вмістом кофеїну.

Також Світлана Фус поділилася, що цукор пригнічує дію кофеїну, тому для максимального ефекту бадьорості краще вживати каву без нього.

Кому слід обмежити вживання кофеїну?

Дієтологиня радить відмовитися від продуктів та напоїв з кофеїном таким людям:

вагітним;

літнім людям;

гіпертонікам;

людям із захворюваннями ШКТ;

тим, хто страждає на порушення сну чи має тривалий стрес.

Та це не означає, що інших негативні наслідки оминуть. Надмірне споживання кофеїновмісних продуктів може призвести до: пришвидшення ритму серця, підвищення кров’яного тиску, спастичного болю в черевній порожнині, каменів у нирках.

Однак разові дози, до 200 мг на добу, не призводять до суттєвих змін артеріального тиску, кровотоку міокарда, гідратації або температури організму.

У помірних кількостях кофеїн навпаки дарує тілу бадьорість, ясність та поліпшує настрій. Тож головне — зберігати міру, підсумовує експертка.

Якщо вже обмежувати себе в каві, то слід насолоджуватися напоєм на повну. Для цього слід обрати найсмачніший сорт. Ми розповіли усі кавові секрети та поділилися рецептом від баристи, деталі у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.