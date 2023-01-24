Ранкова кава: шкода, користь та практичні поради від неприємних симптомів

Ранкова кава для багатьох — більше, ніж просто напій. Це ритуал, магія та спосіб насолодитися ранком і повноцінно прокинутись.

Однак побутує припущення, що кава на голодний шлунок може завдати шкоди кишківнику або викликати здуття живота, прищі, випадіння волосся, тривогу, проблеми зі щитовидною залозою чи болісну менструацію.

Допомогли розібратися у темі гастроентерологиня Тріша Пасріча, професорка фізіології та мембранної біології Кім Барретт та керівник внутрішньої медицини в медичному центрі Байрон Краєр.

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Вони розповіли виданню The New York Times, як насправді ранкова кава діє на наш організм та самопочуття і що робити, щоб у тебе не виникало неприємних симптомів після неї.

Шлунок та кишківник: користь та шкода кави

Наш ніжний шлунок не такий уже й ніжний. Він цілком може захистити власну слизову оболонку від ранкової кави.

Це підтверджують численні досліди з 1970-х років, присвячені користі й шкоді вживання кави, ствердила професорка Кім Барретт.

Вона розповіла, що шлунок має багато способів захистити себе. Наприклад, він виділяє товстий шар слизу, який створює потужний щит між слизовою оболонкою та всім, що ти ковтаєш.

Цікаво, що цей щит захищає шлунок навіть від нього ж самого — природного кислотного середовища, необхідного для розщеплення їжі.

Щоб пробити цей захист, змінити природні захисні механізми шлунка та пошкодити його слизову оболонку, тобі доведеться дуже постаратися.

Зробити шлунок більш вразливим до кислоти можуть хіба що такі подразники, як алкоголь, сигаретний дим, нестероїдні протизапальні препарати: ібупрофен або напроксен.

Але істотного зв’язку між споживанням кави та утворенням виразки в шлунку чи кишківнику, навіть серед тих, хто випиває три або більше чашок на день, немає.

Доктор Краєр навів у підтвердження дослідження 2013 року за участю понад 8000 людей з Японії.

Та все ж певний вплив на кишківник кава і справді має. Вона може пришвидшити роботу товстої кишки та викликати дефекацію, також збільшити вироблення кислоти в шлунку.

За межами кишківника кофеїн, як відомо, підвищує частоту серцевих скорочень і збільшує артеріальний тиск. Тож якщо випити каву перед сном, це може порушити його якість.

Але ці зміни тимчасові й не несуть шкоди, — сказав доктор Краєр і додав, що загалом доказів користі кави набагато більше, ніж шкоди.

Наприклад, вживання кави має багато переваг для здоров’я, зокрема сприяє довголіттю, зменшує ризик серцево-судинних захворювань, захищає від багатьох видів раку: печінки, простати, грудей і колоректального раку.

Підвищена кислотність та кава натщесерце

Як уже було сказано вище, один із впливів кави на організм — це збільшення вироблення кислоти в шлунку, тобто збільшення кислотності.

Тож людям, які не страждають на підвищену кислотність, кава не принесе жодного дискомфорту. В іншому разі кава без молока натщесерце може спричинити дискомфорт.

Звісно, це навряд чи завдасть шкоди шлунку, але теоретично може спровокувати печію та знизити рН шлунка, — сказав лікар Барретт.

Трохи нижчий рН не є проблемою для слизової оболонки шлунка, та він може зашкодити слизовій оболонці стравоходу, оскільки вона більш вразлива до пошкодження кислотою.

Однак цілком можна зберегти звичку пити каву зранку та уникнути навіть найменшого шансу на виникнення подібних неприємностей.

Для цього достатньо поїсти перед тим, як питимеш каву, або додати до напою молоко чи вершки. Це допоможе створити буфер, який нейтралізує кислоту.

Тріша Пасріча радить своїм пацієнтам звертати увагу на симптоми. Якщо ти постійно помічаєш пекучий біль у грудях або кислий присмак у роті після вживання кави, то слід скоротити її кількість або подумати про антацидні препарати (знижують кислотність — ред.).

Якщо ж ти не помічаєш жодних симптомів, можливо, належиш до тих щасливців, які можуть спокійно продовжувати пити каву.

Оскільки ми вже розібралися, що ранкова кава не є злом для твого організму, можеш переглянути рецепт кави в турці.

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