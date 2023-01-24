Утренний кофе: вред, польза и практические советы от неприятных симптомов

Утренний кофе для многих — больше, чем просто напиток. Это ритуал, магия, способ насладиться утром и полноценно проснуться.

Однако бытует мнение, что кофе на голодный желудок может причинить вред кишечнику или вызвать вздутие живота, прыщи, выпадение волос, тревогу, проблемы со щитовидной железой или болезненную менструацию.

Помогли разобраться в теме гастроэнтеролог Триша Пасрича, профессор физиологии и мембранной биологии Ким Барретт и руководитель внутренней медицины в медицинском центре Байрон Крайер.

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Они рассказали изданию The New York Times, как на самом деле утренний кофе действует на наш организм и самочувствие и что делать, чтобы у тебя не возникало неприятных симптомов после него.

Желудок и кишечник: польза и вред кофе

Наш нежный желудок не такой уж и нежный. Он вполне может защитить собственную слизистую от утреннего кофе.

Это подтверждают многочисленные опыты с 1970-х годов, посвященные пользе и вреду употреблению кофе, уверяет профессор Ким Барретт.

Она рассказала, что у желудка есть много способов защитить себя. Например, он выделяет толстый слой слизи, который создает мощный щит между слизистой и всем, что ты поглощаешь.

Интересно, что этот щит защищает желудок даже от него самого — природной кислотной среды, необходимой для расщепления пищи.

Чтобы пробить эту защиту, изменить естественные защитные механизмы желудка и повредить слизистую оболочку, тебе придется очень постараться.

Сделать желудок более уязвимым к кислоте могут разве что такие раздражители, как алкоголь, сигаретный дым, противовоспалительные нестероидные препараты: ибупрофен или напроксен.

Но существенной связи между потреблением кофе и образованием язвы в желудке или кишечнике, даже среди выпивающих три или более чашек в день, нет.

Доктор Крайер привел в подтверждение исследования 2013 года с участием более 8000 человек из Японии.

И все же определенным образом кофе действительно влияет на кишечник. Он может ускорить работу толстой кишки и вызвать дефекацию, а также увеличить выработку кислоты в желудке.

За пределами кишечника кофеин, как известно, повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Так что если выпить кофе перед сном, это может нарушить его качество.

Но эти изменения временные и не несут вреда, — сказал доктор Краер и добавил, что в целом доказательств пользы кофе гораздо больше, чем вреда.

Например, употребление кофе имеет много преимуществ для здоровья, в частности способствует долголетию, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, защищает от многих видов рака: печени, простаты, груди и колоректального рака.

Повышенная кислотность и кофе натощак

Как уже было сказано выше, одно и влияние кофе на организм — это увеличение выработки кислоты в желудке, то есть увеличение кислотности.

Поэтому людям, не страдающим повышенной кислотностью, кофе не принесет никакого дискомфорта. В другом случае кофе без молока натощак все же может принести дискомфорт.

Это вряд ли нанесет вред желудку, но теоретически может спровоцировать изжогу и снизить рН желудка, — сказал доктор Барретт.

Если рН ниже нормы, это не является проблемой для слизистой желудка, но может повредить слизистую пищевода, поскольку она более уязвима к влиянию кислоты.

Однако вполне можно сохранить привычку пить кофе с утра и избежать даже малейшего шанса на возникновение подобных неприятностей.

Для этого достаточно поесть перед тем, как выпить кофе, или добавить в напиток молоко, сливки. Это поможет создать буфер, нейтрализующий кислоту.

Триша Пасрича советует своим пациентам обращать внимание на симптомы. Если ты постоянно замечаешь жгучую боль в груди или кислый привкус во рту после употребления кофе, следует сократить его количество или подумать об антацидных препаратах (понижают кислотность — ред.).

Если же ты не замечаешь никаких симптомов, возможно, принадлежишь к тем счастливчикам, которые спокойно могут продолжать пить кофе.

Поскольку мы уже разобрались, что утренний кофе не является злом для твоего организма, можешь посмотреть рецепт кофе в турке.

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