Напиток заиграет по-новому: как правильно сварить кофе в турке

Утро для многих начинается с кофе – это как ежедневный ритуал, который делает начало дня приятным, вкусным и бодрящим.

Заядлые кофеманы предпочитают натуральный свежесмолотый кофе. Существует много способов его приготовления, но наиболее распространенный — варка в турке.

Звучит это просто, казалось бы, что там, залить кофе водой и поставить на огонь. Но таким образом, не удастся раскрыть полный вкус кофе.

Пошаговая инструкция:

Сначала нагрей на огне свою турку. Лишь после того, как нагрелась турка, всыпь кофе.

Турецкие мастера дополнительно обжаривают его в самой турке на маленьком огне. Долго жарить не нужно, достаточно минуты.

Уже потом нужно залить молотые зерна водой так, чтобы жидкость не превышала начала горлышка турки. Иначе высока вероятность, что много кофе вытечет на плиту.

Добавь немного огня, из маленького сделай средний. Вари до образования пенки на кофе, она будет сигнализировать, что напиток уже доведен до кипения. Сразу после этого сними турку с огня.

Чтобы гуща быстрее осела ко дну, добавь немного ледяной воды или подожди несколько минут, пока она не осядет самостоятельно.

Теперь можно разливать напиток в чашки. Их предварительно следует смочить кипятком, чтобы аромат и вкус кофе был еще ярче.

Кофе очень вкусный напиток, но увлекаться им не стоит, ведь, как и любой продукт, он имеет суточную дозу. Если ее превышать, то можно поймать негативные последствия. Читай, почему следует ограничить кофе.

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