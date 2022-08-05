Напій заграє по-новому: як правильно зварити каву в турці

Ранок для багатьох починається з кави — це як щоденний ритуал, який робить початок дня приємним, смачним і підбадьорливим.

Затяті кавомани надають перевагу натуральній свіжозмеленій каві. Існує багато способів її приготування, та найбільш поширена — варіння в турці.

Звучить це просто, здавалося б, що там, залити каву водою і поставити на вогонь. Однак таким чином не вдасться розкрити повний смак кави.

Як правильно варити каву в турці

Варіння кави — це ціле мистецтво, щоб передати весь смак треба знати кілька секретних прийомів. Майстри рекомендують молоти зерна перед тим, як зварити їх, та це нічого, якщо ти використаєш вже змелену каву.

Щоб розкрити весь купаж напою, треба поступово додавати інгредієнти в турку, а не всі одразу.

Покрокова інструкція:

Спершу нагрій на вогні свою турку. Лише після того, як нагрілася турка, всип каву.

Турецькі майстри додатково обсмажують її в самій турці, на маленькому вогні. Довго смажити не треба, достатньо хвилини.

Вже потім треба залити мелені зерна водою, так, щоб рідина не перевищувала початку горлечка турки. Інакше є висока ймовірність, що багато кави витече на плиту.

Додай трохи вогню, з маленького зроби середній. Вари до утворення пінки на каві, вона сигналізуватиме, що напій вже доведений до кипіння. Відразу після цього зніми турку з вогню.

Щоб гуща швидше осіла на дно, додай трохи крижаної води або почекай кілька хвилин, доки вона не осяде самостійно.

Тепер можна розливати напій у горнятка. Їх попередньо варто змочити окропом, щоб аромат і смак кави був ще яскравіший.

Кава надзвичайно смачний напій, та захоплюватися ним не варто, адже, як і будь-який продукт, кава має добову дозу. Якщо її перевищувати, то можна спіймати негативні наслідки. Читай, чому варто обмежити каву.

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