Від умовного до 4 років: як змінилися вироки за ухилення від мобілізації

В Україні тривають судові процеси щодо тих, хто ухиляється від мобілізації. І хоча багатьом призначають умовні терміни, реальних вироків стає все більше.

Чи можна уникнути покарання і що потрібно знати, якщо ти військовозобов’язаний?

Фокус розібралися, спираючись на практику 2025 року та пояснення адвоката.

Тюрма чи умовне: що чекає за ухилення

За ухилення від призову під час мобілізації Кримінальний кодекс України передбачає від 3 до 5 років в’язниці. Адвокатка Даніель Анна розповідає, що зараз таких справ у судах дуже багато, і вже зрозуміло, як діють судді.

Найчастіше, якщо людина щиро кається, не мала судимостей і має вагомі причини, суди дають умовні терміни (наприклад, 3-5 років умовно). Це означає, що людину звільняють від відбування покарання, але дають випробувальний термін, — пояснює Анна.

Проте, будь готовий: у 2024-2025 роках вироки стають жорсткішими.

Якщо раніше умовні були правилом, то зараз все частіше з’являються вироки з реальним позбавленням волі — аж до 4 років. Це означає, що за ухилення можна дійсно сісти за ґрати.

Реальні історії: один сів, інший отримав умовне

Ось два показових приклади:

51-річний чоловік з Кіровоградщини сів у в’язницю. Його засудили до чотирьох років ув’язнення. Раніше він був визнаний непридатним у мирний час, але у 2022 році ВЛК визнала його придатним. Чоловік відмовився брати повістку, посилаючись на помилки у ній та проблеми зі здоров’ям. Попри його пояснення, суд не побачив обставин, які можуть пом’якшити вирок і відправив його за ґрати.

Чоловік з Мукачева отримав умовний термін. У 2023 році його засудили до 5 років, але замінили на 3 роки умовно. Він зізнався, що відмовився від мобілізації, оскільки у нього на утриманні двоє маленьких дітей, літня мати та вагітна дружина. Суд врахував його щире каяття і дав йому шанс без реального ув’язнення.

Кого виправдають найчастіше?

За словами адвокатки, суд може виправдати людину, якщо:

Їй не вручили повістку як слід, або вона її взагалі не отримувала. Це ключовий момент!

Людина непридатна за станом здоров’я, але з вини ТЦК не пройшла ВЛК. Тобто, якщо проблема не в тобі, а в бюрократії.

Були форс-мажорні обставини, які завадили з’явитися. Наприклад, серйозна хвороба, непередбачувані ситуації, перебування за кордоном на військовій службі (якщо це документально підтверджено).

Пам’ятай: поважні причини, які можна довести документами, — твій головний шанс уникнути покарання або навіть домогтися виправдання.

Мобілізація — це процес, який сьогодні сприймається як частина воєнної реальності, але який вигляд вона мала 100 років тому?

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