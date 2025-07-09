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Від умовного до 4 років: як змінилися вироки за ухилення від мобілізації

Марія Дзюба, редакторка сайту 09 Липня 2025, 20:45
Від умовного до 4 років: як змінилися вироки за ухилення від мобілізації
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