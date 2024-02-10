Мобілізація 100 років тому: чисельність війська УНР, повістки і способи ухилу від призову

Як і сьогодні, 100 років тому мобілізація була топ-темою в українському суспільстві. Але якою була мобілізація за часів УНР? Про це детально розповіли в ефірі телемарафону. Читай та дивися, якою була мобілізація століття тому і чому паралелі з сьогоденням справді вражають.

Мобілізація 100 років тому — якою вона була і що змінилося

100 років тому щойно створена Українська Народна Республіка протистояла відразу кільком ворожим арміям. Історики припустили, що провал мобілізації і став причиною поразки УНР більшовикам. Вони показують документи, які мали українські військові століття тому — тимчасове посвідчення про явку до виконання військової повинності.

Станом на грудень 1917 року чисельність українського війська складала 100 тис., але вже за два місяці армія стає удесятеро меншою. Чисельність зменшилася, бо військо не бачило загрози, а вона з’явилася зі Сходу.

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Тоді, щоб держава встояла, потрібно було провести мобілізацію. Тут починаються паралелі з сьогоденням.

Закон про мобілізацію обговорювався понад місяць, відправлявся на допрацювання, — каже історик Ярослав Тинченко.

Тоді до рук зброю взяли студенти, що билися під Крутами. Тисячі людей прийшли до армії добровольцями. Як і сьогодні, сто років тому тисячі військовозобов’язаних шукали способи уникнути мобілізації — масово вступали до ВНЗ, давали хабарі військовим начальникам.

Провал мобілізації закінчився тим, що Київ у лютому 1919 року без бою здали радянським військам. Історики кажуть, ухилянти від тогочасної мобілізації пізніше страждали від Голодомору, колективізації, розкуркулення, заслань, ув’язнень.

Раніше ми розповідали, чим відрізняється воєнний стан від війни в Україні.

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