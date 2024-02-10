Україна

Мобілізація 100 років тому: чисельність війська УНР, повістки і способи ухилу від призову

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 10 Лютого 2024, 21:00

Більше відео
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:12:37
Сили безпілотних систем ЗСУ: що відомо про новий рід військ
Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність
0:08:45
Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці
Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування
Дивитись більше

Останні відео
0:05:08
Мобілізація 100 років тому — якою вона була і що змінилося

Мобілізація 100 років тому: чисельність війська УНР, повістки і способи ухилу від призову
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:22
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками
11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:06:56
штурмовики ГУР
Тільки зараз зрозумів, що я живий! Як штурмовики ГУР на межі життя звільняли острів на Херсонщині
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
обмін полоненими 31 січня
Мамо, заспокойся, я скоро буду вдома! Емоції захисників після обміну, які викликають ком у горлі
0:12:37
Сили безпілотних систем ЗСУ: що відомо про новий рід військ
Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність
0:08:45
Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці
Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Карта бойових дій в Україні
Читати далі
Карта бойових дій 10 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь