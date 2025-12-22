День енергетика в Україні: привітання тих, хто бореться за світло цілодобово

День енергетика в Україні щорічно відзначають 22 грудня. Робота працівників енергетичної сфери завжди було складною та важливою.

Українські енергетики працюють, попри складні погодні умови, попри обстріли, щоб українці вдома мали світло та тепло.

У ці складні часи ми не маємо скаржитися, якщо немає світла, а мусимо подякувати усім працівникам енергоінфраструктури за їхню героїчну боротьбу на своєму фронті та привітати з професійним святом. Тримай привітання з Днем енергетика.

Привітання з Днем енергетика у віршах

Без енергії у світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,

За тепло і за віддану працю невтомну.

Без проблем і аварій щодня працювати,

А сьогодні — найкраще відсвяткувати!

***

Ваше покликання ми не забудемо,

Світло в будинку приносите ви людям,

Енергетиків ми вітаємо,

Жити щасливо дружно побажаємо.

На роботі нових досягнень

І бажань різних виконань,

Миру, світла і здоров’я міцніше,

Щоб жилося вам радісніше і легше.

***

У День енергетика, при світлі свічі,

Вітаю тих, хто працює вночі,

І зранку, і вдень, і на вихідних,

Щоб нести нам світло у руках своїх.

Під напругою ампер, у потоці справ

Мчитеся на виклик — ваш час настав!

Щоб у кожен будинок прийшла теплота,

Оповила надія і доброта.

Тож зичу вам сили, наснаги без втоми,

Нехай кожен день буде світлом наповнений!

Ви — справжні герої в роботі щоденній,

Хай будуть вам вдячні у кожній оселі!

***

Енергетик — світла майстер,

Той, хто силу струму знає,

Хто щодня дарує в дім

Затишок і спокій всім.

Ви працюєте без упину,

Маєте знання і силу,

Щоби лампи запалали,

Щоб домівки зігрівали.

Ми висловлюєм повагу,

Зичим сили і наснаги!

Хай енергія у вас

Б’є ключем в щасливий час!

***

Кожен промінь уночі —

Це твої старання й кроки,

Від усіх дверей ключі —

Це заряджені потоки.

Ти невидимий герой,

Що працює вірно, гідно,

Ти в руках тримаєш струм,

Щоб життя текло невпинно.

Тож вітаємо зі святом,

Дякуєм за день та ніч.

І бажаєм щиро щастя

Без життєвих протиріч!

Привітання з Днем енергетика у прозі

Вітаю з Днем енергетика і хочу побажати, щоб у житті не було приводу для напруги, щоб жодна твоя мрія не зустрічала опору, щоб своєю славною працею і важливою роботою ти заслуговував(-ла) загальну повагу, щоб жити тобі вдавалося завжди в достатку і комфорті!

***

Вітаю з Днем енергетика і від щирого серця бажаю спокійної і безперешкодної роботи, легких шляхів розв’язання будь-яких питань і проблем, теплоти рідних сердець і яскравого світла в душі, доброго щастя і доброї долі.

***

Вітаю з Днем енергетика! Ти заряджаєш світлом наші будні! Нехай кожен день буде для тебе яскравим та вдалим!

***

Зі святом! Твоя робота робить наші домівки теплими та світлими. Дякую за це! Бажаю успіху та натхнення!

***

З Днем енергетика! Твоя праця — це світло, яке робить наше життя теплим і затишним. Бажаю успіху, енергії та гарного настрою!

***

Вітаю з Днем енергетика! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди були світло, радість і тепло, яке ти даруєш іншим!

***

З Днем енергетика! Дякую, що щодня несе світло у тисячі українських домівок.

