День енергетика в Україні: привітання тих, хто бореться за світло цілодобово

День енергетика в Україні щорічно відзначають 22 грудня. Робота працівників енергетичної сфери завжди було складною та важливою.
Українські енергетики працюють, попри складні погодні умови, попри обстріли, щоб українці вдома мали світло та тепло.
У ці складні часи ми не маємо скаржитися, якщо немає світла, а мусимо подякувати усім працівникам енергоінфраструктури за їхню героїчну боротьбу на своєму фронті та привітати з професійним святом. Тримай привітання з Днем енергетика.
Привітання з Днем енергетика у віршах
Без енергії у світі немає життя.
Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітає!
Ми вам вдячні за світло у кожному домі,
За тепло і за віддану працю невтомну.
Без проблем і аварій щодня працювати,
А сьогодні — найкраще відсвяткувати!
***
Ваше покликання ми не забудемо,
Світло в будинку приносите ви людям,
Енергетиків ми вітаємо,
Жити щасливо дружно побажаємо.
На роботі нових досягнень
І бажань різних виконань,
Миру, світла і здоров’я міцніше,
Щоб жилося вам радісніше і легше.
***
У День енергетика, при світлі свічі,
Вітаю тих, хто працює вночі,
І зранку, і вдень, і на вихідних,
Щоб нести нам світло у руках своїх.
Під напругою ампер, у потоці справ
Мчитеся на виклик — ваш час настав!
Щоб у кожен будинок прийшла теплота,
Оповила надія і доброта.
Тож зичу вам сили, наснаги без втоми,
Нехай кожен день буде світлом наповнений!
Ви — справжні герої в роботі щоденній,
Хай будуть вам вдячні у кожній оселі!
***
Енергетик — світла майстер,
Той, хто силу струму знає,
Хто щодня дарує в дім
Затишок і спокій всім.
Ви працюєте без упину,
Маєте знання і силу,
Щоби лампи запалали,
Щоб домівки зігрівали.
Ми висловлюєм повагу,
Зичим сили і наснаги!
Хай енергія у вас
Б’є ключем в щасливий час!
***
Кожен промінь уночі —
Це твої старання й кроки,
Від усіх дверей ключі —
Це заряджені потоки.
Ти невидимий герой,
Що працює вірно, гідно,
Ти в руках тримаєш струм,
Щоб життя текло невпинно.
Тож вітаємо зі святом,
Дякуєм за день та ніч.
І бажаєм щиро щастя
Без життєвих протиріч!
Привітання з Днем енергетика у прозі
Вітаю з Днем енергетика і хочу побажати, щоб у житті не було приводу для напруги, щоб жодна твоя мрія не зустрічала опору, щоб своєю славною працею і важливою роботою ти заслуговував(-ла) загальну повагу, щоб жити тобі вдавалося завжди в достатку і комфорті!
***
Вітаю з Днем енергетика і від щирого серця бажаю спокійної і безперешкодної роботи, легких шляхів розв’язання будь-яких питань і проблем, теплоти рідних сердець і яскравого світла в душі, доброго щастя і доброї долі.
***
Вітаю з Днем енергетика! Ти заряджаєш світлом наші будні! Нехай кожен день буде для тебе яскравим та вдалим!
***
Зі святом! Твоя робота робить наші домівки теплими та світлими. Дякую за це! Бажаю успіху та натхнення!
***
З Днем енергетика! Твоя праця — це світло, яке робить наше життя теплим і затишним. Бажаю успіху, енергії та гарного настрою!
***
Вітаю з Днем енергетика! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди були світло, радість і тепло, яке ти даруєш іншим!
***
З Днем енергетика! Дякую, що щодня несе світло у тисячі українських домівок.
