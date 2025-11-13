Для тебе Новини

Коли перестануть вимикати світло: що кажуть в Укренерго

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 13 Листопада 2025, 15:00 2 хв.
коли не вимикатимуть світло
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь