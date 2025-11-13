Коли перестануть вимикати світло: що кажуть в Укренерго

Голова НЕК Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в українській енергосистемі залишатиметься складною найближчими днями, але значне покращення очікується протягом кількох тижнів.

Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю на телемарафоні Єдині новини, підкресливши необхідність обмежень споживання для збереження стабільності системи. Читай у матеріалі деталі заяви голови Укренерго.

Коли не буде графіків відключень — заява голови Укренерго

Як повідомляє голова НЕК Укренерго Віталій Зайченко, найближчими днями ситуація в енергосистемі в Україні залишиться так само складною, однак вже за кілька тижнів ситуація значно покращиться.

Я не можу гарантувати, що впродовж найближчих кількох днів ситуація покращиться і нам не доведеться обмежувати споживачів. Ми змушені це робити, щоб зберегти енергосистему

, — повідомив Зайченко.

Також він зазначив, що якщо брати ситуацію протягом декількох тижнів, то ситуація має значно покращитись і відключень стане значно менше.

Проблеми в енергетичній системі України постійно виникають через масовані російські атаки, які не припиняються. Атака 8 листопада виявилася особливо нищівною: Москва випустила понад 450 безпілотників та 45 ракет.

Під час цього обстрілу зазнали пошкоджень енергетичні об’єкти в Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Дніпропетровській областях, як повідомили в Міненерго.

Найскладніша ситуація склалася в трьох регіонах:

на Полтавщині;

на Харківщині;

та на Сумщині.

У Сумах знеструмили кілька об’єктів водоканалу, через що жителі міста стикалися з перебоями в електропостачанні. На Полтавщині повністю зникло світло на всій території Кременчука, тому влада відкрила Пункти незламності. У Харкові Укренерго вимушено запровадило аварійні відключення. Метрополітен працював виключно як укриття.

