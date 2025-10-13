Для тебе Новини

Знову без світла? Відключення у містах України 13 жовтня — що відомо

Вікторія Мельник, журналістка сайту 13 Жовтня 2025, 10:00 2 хв.
відключення світла
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь