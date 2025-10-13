Знову без світла? Відключення у містах України 13 жовтня — що відомо

У понеділок, 13 жовтня, введено екстрені відключення світла, а саме на Дніпропетровщині, Донеччині, Полтавщині, Сумщині та Кіровоградщині, заявили в ДТЕК та обласних управліннях енергетики. В Чернігівській області застосовані графіки відключення електроенергії, повідомляє Чернігівобленерго.

Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Обмеження побутових споживачів не застосовуються (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тож варто слідкувати за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу.

Енергетики просять дотримуватися рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії. Адже це допоможе енергетикам та зменшить необхідність застосування вимушених відключень.

Відключення світла: що відомо

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у твоєму регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Адреси офіційних сайтів обленерго можна знайти за посиланнями:

Читати на тему Графіки відключення світла на Чернігівщині: коли та чому діятимуть обмеження Коли не буде світла на Чернігівщині?

Енергетики радять не вмикати всі потужні електроприлади одночасно та вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Бізнесу та промисловості варто зменшити освітлення торгівельних залів та використання енергомісткого обладнання, переглянути виробничі процеси, максимально залучити імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Раніше ми розповідали тобі, які електроприлади використовують найменше енергії: читай у нашому іншому матеріалі за посиланням.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!