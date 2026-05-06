Коли піднімуть зарплату військовим: Зеленський анонсував виплати до 400 тисяч гривень

Вже у червні 2026 року в Україні стартує комплексна реформа Сил оборони, яка докорінно змінить систему виплат, контрактів та комплектації підрозділів.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що перші результати, особливо у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів, мають бути відчутними вже з початку літа.

Коли піднімуть зарплату військовим: що відомо про нову систему виплат

Ключовим принципом оновленої системи стане справедливість: рівень виплат залежатиме від складності бойових завдань, реального управлінського досвіду та особистої ефективності військовослужбовця.

Згідно з озвученими планами, мінімальний поріг грошового забезпечення для тилових посад становитиме 30 000 гривень. Для військових на бойових позиціях суми зростуть у рази, забезпечуючи достойний рівень життя тим, хто перебуває на передовій.

Окрему увагу приділено піхотним підрозділам — для них запроваджуються спеціальні контракти з виплатами в межах 250 000–400 000 гривень залежно від інтенсивності та специфіки бойової роботи.

Президент також акцентував увагу на важливості підвищення виплат для офіцерів та бойових сержантів, чия роль у сучасному управлінні боєм є вирішальною.

Важливою складовою реформи є зміна підходу до комплектації та управління людьми. Завдяки розширенню контрактної складової держава планує вийти на чіткі терміни служби. Це дасть змогу вже цього року розпочати поетапне звільнення тих захисників, які були мобілізовані раніше, на основі зрозумілих часових критеріїв.

Наразі військове командування та Міністерство оборони проводять консультації з бойовими командирами, щоб врахувати їхні практичні пропозиції. Конкретний графік підвищення виплат та детальна система оновлених контрактів мають бути представлені у доповіді президенту вже незабаром.

