Коли садити помідори в травні 2026: найкращі дні, щоб томати добре прижилися і рясно родили

У травні помідори чекають від природи тепла, і у 2026 році особливо важливо не поспішати з їхньою посадкою, бо перші дні місяця були холодні, із нічними +3…+5 °C і навіть заморозками на ґрунті.

Тож коли в травні 2026 садити помідори — як розрахувати правильний час, читай у матеріалі.

Коли садити помідори в травні 2026

У 2026 році справжній сезон висадки томатів у відкритий ґрунт починається не раніше другої половини травня — приблизно з 15 по 30 число, коли тепло стане стабільним.

Головний орієнтир — температура, і тут є дуже конкретні цифри.

Ґрунт на глибині 10–15 см має прогрітися щонайменше до +12…+15 °C, а краще до +15…+18 °C — тоді коріння активно росте і не загниває.

Повітря вдень повинно триматися в межах +18…+22 °C, а вночі не опускатися нижче +10 °C, інакше рослина переживає стрес і завмирає.

Якщо ж температура падає до +8…+10 °C, це вже ризик для молодих томатів.

Коли в травні 2026 краще садити помідори за місячним календарем

Найкраще садити помідори на Зростаючий Місяць, і це якраз друга половина травня.

Фази Місяця у травні 2026

Повня – 1, 2, 3, 30, 31

Спадний Місяць – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Новий Місяць – 15, 16, 17, 18

Зростаючий Місяць – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Період навколо молодика 15-18 травня — за місячним календарем слабкий, не дуже сприятливий.

Найбільш вдале вікно починається з другої половини місяця, коли і Місяць переходить у фазу росту, і температура стабілізується.

Найбільш сприятливі дні для посадки помідорів у травні 19, 20, 21 і 22 число.

Дуже хороший період продовжується 25–29 травня: це стабільно сприятливі дні на зростаючому Місяці, які добре підходять саме для висадки томатів у відкритий ґрунт.

Як садити помідори у травні 2026 — корисні поради

Сам процес посадки теж має свої тонкощі. Землю перекопують і роблять пухкою, бо томати люблять повітряний ґрунт.

Розсаду перед висадкою добре поливають, а садять її трохи глибше, ніж вона росла — так утворюються додаткові корені.

Важливо обирати теплий, безвітряний день і краще — вечір, щоб сонце не обпалило листя.

Особливу роль відіграє те, що кладуть у лунку. Досвідчені городники додають жменю перегною або компосту.

Часто кладуть трохи деревного попелу, він дає калій і захищає від хвороб. Деякі додають подрібнену яєчну шкаралупу як джерело кальцію або жменю кропиви — вона поступово перегниває і підживлює томат.

Після посадки землю обережно ущільнюють і добре поливають, щоб волога дійшла до коріння.

Полив має бути рясним, але не частим — томати краще ростуть, коли волога проникає глибоко.

