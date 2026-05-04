Коли садити квасолю у відкритий ґрунт 2026: терміни посадки та покрокова інструкція

Квасолю можна легко вирощувати у відкритому та захищеному ґрунті. Якщо ти садиш рослину на грядці, то врожай буде так само добрим, як і в теплиці.

Але в такому разі плоди тішитимуть тебе трохи пізніше. Щоб виростити цю невибагливу культуру, потрібно знати правильні терміни посадки в умови посіву. Коли садити квасолю і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Коли садити квасолю: терміни посадки

Щороку терміни посадки квасолі різняться. Адже в цьому разі необхідно враховувати період останніх заморозків та тепла.

Коли сіяти квасолю у відкритий ґрунт? В Україні починають садити рослину у квітні, а якщо погодні умови несприятливі — у травні.

У такому разі краще орієнтуватися на температуру у твоєму регіоні. Насіння проростає за температури ґрунту не менше ніж +10°С.

Якщо його сіяти в холодний ґрунт, то врожай значно знизиться, а квасоля загниє у землі ще на стадії набухання.

Квасоля сходить за тиждень після посіву.

Коли садити квасолю у теплиці та відкритий ґрунт за місячним календарем 2026

Сприятливі дні посадки розсади у теплиці чи у відкритий ґрунт:

1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 травня;

2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 червня

У відкритий ґрунт квасолю краще садити наприкінці травня, початку червня, обираючи для цього сприятливі дати зі списку.

Умови вирощування квасолі у 2026 році

Квасолю вважають невибагливою у догляді. Але треба знати, що вона досить теплолюбна, більшість сортів ушкоджується пізніми заморозками.

При цьому квасоля може витримувати короткочасне похолодання до 1°С.

Найкращими умовами для росту цієї бобової культури вважається температура 20-25°С. Плоди формуються за 15°С. Холод, вітер та дощі провокують опадання квіток та появу грибкових хвороб. А за сильної спеки квітки опадають і плоди не зав’язуються.

Яким має бути ґрунт для квасолі у 2026 році

Квасолю важливо висаджувати у легкий ґрунт. А ось кислих, важких, сирих, переущільнених ґрунтів вона не переносить.

При збагаченні ґрунту потрібно враховувати склад та норму внесення добрив та подумати передусім про внесення фосфору та калію.

Квасолі також необхідні сонячні ділянки. Тому її треба садити на відкрите місце, де цілий день світить сонце.

Як правильно садити квасолю у відкритий ґрунт: підготовка

Насамперед необхідно перебрати насіння. Викинь усе пошкоджене, дрібне та неякісне. Після цього його потрібно замочити у воді на ніч.

Потім насіння вносять у родючий, вологий і пухкий ґрунт. Перед посадкою потрібно вносити у землю перегній.

Як виростити квасолю: покрокова інструкція

Перекопай грядку та зроби ямки на відстані 15-20 см одну від одної. У ямки внеси перегній. Полий викопані заглиблення чистою водою. Поклади по дві — три насінини в кожну ямку на глибину не більше ніж 3-4 см. Засип ямки землею та розрівняй грядку. Полий водою ямки з квасолею.

