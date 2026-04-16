Коли садити картоплю в травні 2026: найкращі дати і поради городників

Друга половина весни — час садити картоплю. Холоди цьогоріч затрималися, тож досвідчені господарі чекають, поки земля добре прогріється, і багато хто планує посадки саме на травень.

Коли садити картоплю в травні 2026: сприятливі дні за Місячним календарем

У травні 2026 року картоплю садять, враховуючи фазу Місяця, бо він задає ритм руху вологи в ґрунті.

Картопля — коренеплід, і вона найкраще йде в ріст, коли Місяць тягне вниз, у землю, а не вгору, у бадилля.

За астрономічними фазами травня 2026 на початку місяця є Повня (1 травня), потім до середини місяця іде спадний Місяць. 15 травня настає Молодик, а після нього Місяць знову росте.

Досвідчені городники намагаються посадити картоплю саме на спадному Місяці — у 2026 році це період приблизно з 2 по 15 травня. У цей час картопля формує сильну підземну частину.

Сприятливі дні для посадки картоплі – 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Нейтральні – 2, 4, 5, 10, 14, 17, 18, 22, 24

– 2, 4, 5, 10, 14, 17, 18, 22, 24 Несприятливі – 15, 16, 23

Коли і як краще садити картоплю в травні 2026

Є ще кілька порад, які зазвичай передаються городниками з досвіду:

Бульби перед посадкою завжди прогрівають і пророщують на світлі 2-3 тижні. Це дає короткі, міцні паростки, які не ламаються в землі.

Багато досвідчених садівників радять не гнатися за глибиною на око, а триматися правила: чим легший ґрунт — тим глибше, але в середньому це 5–15 см.

І ще: не можна садити в холодну землю. Якщо температура ґрунту нижче +8…+10°C, картопля може довго сидіти в землі і потім дати слабкі, водянисті бульби.

Також досвідчені городники не радять садити картоплю одразу після Молодика або Повні навіть якщо дуже треба.

Кажуть, що в ці дні рослина ніби стартує без енергії, і потім гірше зберігається взимку — більше гниє або проростає раніше.

Науково це не доведено, але в практиці така закономірність відслідковується.

