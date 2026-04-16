Стиль жизни Садоводство и огород

Когда сажать картофель в мае 2026: лучшие даты и советы огородников

Ольга Петухова, редактор сайта 16 апреля 2026, 14:30 3 мин.
когда садить картошку в мае 2026
Фото Pixabay

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