Когда сажать картофель в мае 2026: лучшие даты и советы огородников

Вторая половина весны — время сажать картофель. Холодная погода в этом году задержалась, поэтому опытные хозяева ждут, пока почва хорошо прогреется, и многие планируют посадки именно на май.

Когда сажать картофель в мае 2026 — оптимальные сроки по лунному календарю — в материале.

Когда сажать картофель в мае 2026: благоприятные дни по Лунному календарю

В мае 2026 года картофель сажают с учётом фазы Луны, так как она задаёт ритм движения влаги в почве.

Картофель — корнеплод, и он лучше всего развивается, когда Луна тянет вниз, в землю, а не вверх, в ботву.

По астрономическим фазам мая 2026 года в начале месяца наблюдается Полнолуние (1 мая), затем до середины месяца идёт убывающая Луна. 15 мая наступает Новолуние, после чего Луна снова начинает расти.

Опытные огородники стараются сажать картофель именно на убывающей Луне — в 2026 году это период примерно с 2 по 15 мая. В это время картофель формирует сильную подземную часть.

Благоприятные дни для посадки картофеля — 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

— 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Нейтральные — 2, 4, 5, 10, 14, 17, 18, 22, 24

— 2, 4, 5, 10, 14, 17, 18, 22, 24 Неблагоприятные — 15, 16, 23

Когда и как лучше сажать картофель в мае 2026

Есть ещё несколько советов, которые обычно передаются огородниками из опыта:

Клубни перед посадкой обязательно прогревают и проращивают на свету 2-3 недели. Это даёт короткие, крепкие ростки, которые не ломаются в земле.

Многие опытные садоводы советуют не гнаться за глубиной на глаз, а придерживаться правила: чем легче почва — тем глубже посадка, но в среднем это 5–15 см.

И ещё важный момент: нельзя сажать в холодную землю. Если температура почвы ниже +8…+10°C, картофель может долго не всходить и затем дать слабые, водянистые клубни.

Также опытные огородники не рекомендуют сажать картофель сразу после Новолуния или Полнолуния, даже если очень нужно.

Говорят, что в эти дни растение как будто стартует без энергии, и затем хуже хранится зимой — чаще гниёт или раньше прорастает.

Научно это не доказано, но на практике такая закономерность часто наблюдается.

А если тебя интересуют альтернативные способы посадки клубней, читай наш другой материал: Посадка картофеля по методу Фокина — будет ли урожай без перекопки и больших усилий.

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