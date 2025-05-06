Садоводство и огород

Посадка картофеля по методу Фокина: будет ли урожай без перекапывания и больших усилий

Ольга Петухова, редактор сайта 06 мая 2025, 08:36
садить картошку по методу фокина
Фото Pixabay
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