Посадка картофеля по методу Фокина: будет ли урожай без перекапывания и больших усилий

Метод Фокина — это не просто технология обработки земли без лопаты или мотоблока, скорее своеобразная философия, в основе которой лежат принципы бережного природного земледелия.

В чем же специфика процесса и какова она, посадка картофеля по методу Фокина — читай в материале.

Посадка картофеля по методу Фокина

Методику поверхностной обработки земли в 90-е годы прошлого века прдумал садовод-изобретатель Владимир Фокин, считавший: главное — не перекапывать, а понять, как работает почва.

Он сконструировал специальный прибор — разрыхляющий землю плоскорез, который не переворачивает ее, и тем самым не разрушает структуру и не нарушает микрофлору.

В случае с картофелем такой способ выглядит довольно необычно для тех, кто привык копать глубоко и сажать традиционно.

По Фокину, сначала землю не перекапывают, а только разрыхляют на глубину 5-7 см плоскорезом. Далее выкладывают мульчу, толстый слой органики, в который можно положить все: солому, скошенную траву, прошлогодние листья.

Картофель по методу Фокина не закапывают, а просто раскладывают в борозды и присыпают той же мульчей.

Дожди, черви и микроорганизмы создают питательную среду. Почва постепенно становится рыхлой, влажной, богатой жизнью.

Этот метод действительно работает, но стоит запастись терпением: хорошие урожаи придут не сразу. Это будто перевести организм с фастфуда на здоровое питание: нужно время, чтобы микрофлора привыкла.

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Первые годы результаты могут быть скромными, особенно на бедной почве. Но с каждым годом структура земли будет улучшаться, сорняков станет меньше, влаги больше, урожай — лучше.

И, главное, посадка картофеля по методу Фокина предполагает гораздо меньше работы. Не надо копать, окучивать, даже поливать часто не придется.

Для тех, кто стремится выращивать клубни с минимумом физического труда, без химии и с длительным эффектом — посадка картофеля по методу Фокина действительно может пригодиться.

Можно ли сажать разрезанный картофель по методу Фокина

Сажать разрезанный картофель — совсем не обязательно по методу Фокина, но иногда так все же делают. Хотя сам по себе метод Фокина не диктует, сколько у картофеля должно быть глазков и нужно ли его резать.

Главный принцип — как можно меньше вмешиваться в естественный процесс. Но если ты уже хорошо знаешь свой участок, какие у тебя почвы, сколько влаги и солнца, тогда можно попробовать сажать и резаный картофель.

Но учти: корнеплоды разрезают только, чтобы увеличить количество всходов. Если не резать — из одной крупной бульбы образуется большой куст, который может забрать много питательных веществ и в итоге даст мелочь.

А разрезанный на 2–3 части хороший картофель даст менее ветвистое, но более богатое потомство, особенно если оставить сильные глазки.

Посадка картофеля по методу Фокина предполагает активное использование мульчи — именно она должна защитить клубни от пересыхания, жары и болезней.

Так что если ты бросаешь в грунт разрезанный картофель, надежно прикрой его органикой и придерживайся принципа: хочешь резать — мульчируй обильно. Иначе лучше сади целыми мелкими клубнями, особенно в первые годы, пока земля не приспособилась к плоскорезу и не ожила.

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