Коли копати молоду картоплю 2026 та яких правил важливо дотримуватись у процесі

Ранні молоді плоди відрізняються дуже ніжним, солодкуватим смаком. Тому садівники після посадки з нетерпінням чекають на початок періоду цвітіння картоплі. Коли копати молоду картоплю 2026 і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Коли копати молоду картоплю: правильні температурні умови

Відомо, що до цвітіння картоплини набирають масу досить повільно. Але у теплу погоду, під час цвітіння, приріст бульб росте з великою швидкістю.

Щоб картопля росла швидко, температура ґрунту повинна сягати +18 °C, а повітря — від +21 до +23 °C. Картоплі також потрібна волога, адже в посуху її зростання сповільнюється. Тому для визначення термінів викопування врахуй сорт та погодні умови.

Коли можна починати копати молоду картоплю

Якщо погода хороша, а земля досить волога, вже через тиждень-два після початку цвітіння бульби можна додавати в їжу. Буває таке, що картопля ранніх сортів взагалі не цвіте. Тоді потрібно орієнтуватися на строки висадження.

За сприятливих погодних умов молоді бульби надранніх сортів викопують через місяць після посадки.

А за півтора місяця — викопують молоду картоплю ранніх сортів. Досвідчені садівники вперше викопують картоплю вже за кілька тижнів після цвітіння. Тому найвдаліший період, коли можна починати копати молоду картоплю на їжу — 20 – 24 дні після початку цвітіння бадилля.

Як зрозуміти, що молоду картоплю можна копати

Щоб це дізнатися, через тиждень після початку цвітіння перевір, якої величини сформувалися бульби. Не потрібно викопувати всі кущі, а просто помацай картоплю. Якщо вона менша за яйце, краще почекай ще тиждень. Залиш коренеплоди до повного дозрівання ще на 30-40 днів.

Як копати молоду картоплю: способи

Садівники часто загущують посадки картоплі, яку планують викопати молодою (саджають кущі на відстані 30 см). Коли картопля стає досить великою, викопують кущі через один. Після цього ті рослини, які залишилися, одержують багато сонця та повітря, і восени втрати врожаю будуть непомітні. Багато хто викопує молоду картоплю наприкінці червня. Тоді бадилля дуже міцне і здорове, може плодоносити вдруге. Для цього кущ акуратно підкопують, відбирають великі картоплини, а бадилля з дрібними бульбочками ще раз садять у лунку з компостом і поливають. До осені дрібні картоплини встигають вирости, а місце на грядці не пропадає.

