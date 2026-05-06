Когда сажать помидоры в мае 2026: лучшие дни, чтобы томаты хорошо прижились и обильно плодоносили

В мае помидоры ждут от природы тепла, и в 2026 году особенно важно не спешить с их посадкой, потому что первые дни месяца были холодными, с ночными +3…+5 °C и даже заморозками на почве.
Итак, когда в мае сажать помидоры — как рассчитать правильное время
Когда сажать помидоры в мае 2026
В 2026 году настоящий сезон высадки томатов в открытый грунт начинается не раньше второй половины мая — примерно с 15 по 30 число, когда тепло станет стабильным.
Главный ориентир — температура, и здесь есть очень конкретные цифры.
Почва на глубине 10–15 см должна прогреться как минимум до +12…+15 °C, а лучше до +15…+18 °C — тогда корни активно растут и не загнивают.
Температура воздуха днём должна держаться в пределах +18…+22 °C, а ночью не опускаться ниже +10 °C, иначе растение испытывает стресс и замирает.
Если же температура падает до +8…+10 °C, это уже риск для молодых томатов.
Когда в мае 2026 лучше сажать помидоры по лунному календарю
Лучше всего сажать помидоры на растущую Луну, и это как раз вторая половина мая.
Фазы Луны в мае 2026
- Полнолуние – 1, 2, 3, 30, 31
- Убывающая Луна – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Новолуние – 15, 16, 17, 18
- Растущая Луна – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Период вокруг новолуния 15–18 мая — по лунному календарю слабый, не очень благоприятный.
Самое удачное окно начинается со второй половины месяца, когда и Луна переходит в фазу роста, и температура стабилизируется.
Наиболее благоприятные дни для посадки помидоров в мае — 19, 20, 21 и 22 числа.
Очень хороший период продолжается 25–29 мая: это стабильно благоприятные дни на растущей Луне, которые хорошо подходят именно для высадки томатов в открытый грунт.
Как сажать помидоры в мае 2026 — полезные советы
Сам процесс посадки тоже имеет свои тонкости. Землю перекапывают и делают рыхлой, потому что томаты любят воздухопроницаемую почву.
Рассаду перед высадкой хорошо поливают, а сажают её немного глубже, чем она росла — так образуются дополнительные корни.
Важно выбирать тёплый, безветренный день и лучше — вечер, чтобы солнце не обожгло листья.
Особую роль играет то, что кладут в лунку. Опытные огородники добавляют горсть перегноя или компоста.
Часто кладут немного древесной золы — она даёт калий и защищает от болезней. Некоторые добавляют измельчённую яичную скорлупу как источник кальция или горсть крапивы — она постепенно перегнивает и подпитывает томат.
После посадки землю аккуратно уплотняют и хорошо поливают, чтобы влага дошла до корней.
Полив должен быть обильным, но не частым — томаты лучше растут, когда влага проникает глубоко.
