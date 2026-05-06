Когда сажать помидоры в мае 2026: лучшие дни, чтобы томаты хорошо прижились и обильно плодоносили

В мае помидоры ждут от природы тепла, и в 2026 году особенно важно не спешить с их посадкой, потому что первые дни месяца были холодными, с ночными +3…+5 °C и даже заморозками на почве.

Итак, когда в мае сажать помидоры — как рассчитать правильное время, читай в материале.

Когда сажать помидоры в мае 2026

В 2026 году настоящий сезон высадки томатов в открытый грунт начинается не раньше второй половины мая — примерно с 15 по 30 число, когда тепло станет стабильным.

Главный ориентир — температура, и здесь есть очень конкретные цифры.

Почва на глубине 10–15 см должна прогреться как минимум до +12…+15 °C, а лучше до +15…+18 °C — тогда корни активно растут и не загнивают.

Температура воздуха днём должна держаться в пределах +18…+22 °C, а ночью не опускаться ниже +10 °C, иначе растение испытывает стресс и замирает.

Если же температура падает до +8…+10 °C, это уже риск для молодых томатов.

Когда в мае 2026 лучше сажать помидоры по лунному календарю

Лучше всего сажать помидоры на растущую Луну, и это как раз вторая половина мая.

Фазы Луны в мае 2026

Полнолуние – 1, 2, 3, 30, 31

Убывающая Луна – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Новолуние – 15, 16, 17, 18

Растущая Луна – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Период вокруг новолуния 15–18 мая — по лунному календарю слабый, не очень благоприятный.

Самое удачное окно начинается со второй половины месяца, когда и Луна переходит в фазу роста, и температура стабилизируется.

Наиболее благоприятные дни для посадки помидоров в мае — 19, 20, 21 и 22 числа.

Очень хороший период продолжается 25–29 мая: это стабильно благоприятные дни на растущей Луне, которые хорошо подходят именно для высадки томатов в открытый грунт.

Как сажать помидоры в мае 2026 — полезные советы

Сам процесс посадки тоже имеет свои тонкости. Землю перекапывают и делают рыхлой, потому что томаты любят воздухопроницаемую почву.

Рассаду перед высадкой хорошо поливают, а сажают её немного глубже, чем она росла — так образуются дополнительные корни.

Важно выбирать тёплый, безветренный день и лучше — вечер, чтобы солнце не обожгло листья.

Особую роль играет то, что кладут в лунку. Опытные огородники добавляют горсть перегноя или компоста.

Часто кладут немного древесной золы — она даёт калий и защищает от болезней. Некоторые добавляют измельчённую яичную скорлупу как источник кальция или горсть крапивы — она постепенно перегнивает и подпитывает томат.

После посадки землю аккуратно уплотняют и хорошо поливают, чтобы влага дошла до корней.

Полив должен быть обильным, но не частым — томаты лучше растут, когда влага проникает глубоко.

А ещё держи наш лунный посевной календарь на май 2026 — узнавай, в какие даты лучше сажать другие овощи: огурцы, редис, лук, капусту и т.д.

