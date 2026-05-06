Удар по центру Сум: два Шахеда разрушили детский сад, под завалами были люди

Утром 6 мая 2026 года российские оккупационные войска совершили очередной акт террора против гражданского населения, атаковав центральную часть города Сумы. Около 10:30, во время воздушной тревоги, два ударных беспилотника типа Shahed попали непосредственно в здание детского сада.

По информации и. о. городского главы Артема Кобзаря и Сумской областной военной администрации, в результате попаданий на месте происшествия вспыхнул пожар, а само гражданское сооружение получило серьезные разрушения. Взрывной волной были повреждены окна и фасады в окрестных домах центрального района.

Атака на Сумы: российские дроны ударили по детскому саду в центре города, есть раненые

Спасательная операция на месте трагедии началась мгновенно. Как сообщил заместитель городского главы Станислав Поляков, после взрывов под завалами садика оказались люди. Специалистам ГСЧС удалось оперативно деблокировать пострадавших.

Во время проведения поисково-спасательных работ на месте попадания вражеских БПЛА в здание детского сада спасатели обнаружили тело женщины. Погибшей оказалась охранница дошкольного учебного заведения, которая во время удара находилась на смене.

Трагедии среди детей удалось избежать лишь потому, что на момент атаки воспитанники заведение не посещали.

Кроме того, с места попадания были госпитализированы два раненых человека. Они находятся под наблюдением врачей, которые оказывают им всю необходимую помощь.

Спасатели продолжают разбирать завалы и ликвидировать очаги огня, чтобы убедиться, что под обломками не осталось других людей.

На месте попадания работают следственно-оперативные группы по документированию военного преступления. Местные власти призывают жителей Сум не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку угроза повторных атак БПЛА остается высокой.

