Перемирие в Украине: Зеленский объявил режим тишины с 6 мая и ждет шага РФ

На фоне приближающихся майских дат ситуация на дипломатической и военной арене обострилась до предела. Украина и Россия обменялись заявлениями о прекращении огня, имеющими кардинально разные сроки и условия.

Пока Киев апеллирует к ценности человеческой жизни, Москва сосредотачивается на обеспечении безопасности своих праздничных мероприятий, угрожая массированным ударом по украинской столице.

Перемирие в Украине: Зеленский призвал РФ к режиму тишины с 6 мая

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении режима тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что Украина не получала никаких официальных обращений по поводу прекращения огня, о которых распространяли слухи в российских пабликах. Основной посыл Киева — человеческая жизнь ценнее любых годовщин или парадов.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поддержал эту инициативу, назвав 6 мая днем, который покажет истинные намерения Кремля: стремится ли он к миру или только картинкам для телевидения.

Украина призвала международных партнеров и штаб-квартиры мировых организаций поддержать этот призыв, чтобы перевести конфликт в русло дипломатии уже сейчас, не дожидаясь символических дат.

В то же время в Министерстве обороны РФ заявили, что, по решению Владимира Путина, перемирие объявляется только с 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Москва ожидает от Украины зеркальных шагов именно в эти дни и выдвинула прямую угрозу: в случае каких-либо атак в день парада РФ обещает нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

Дальнейшее развитие событий зависит от того, как отреагирует международное сообщество на призыв МИД Украины и решится ли Москва на реализацию своих угроз в случае отсутствия доброй воли со стороны ВСУ.

Раньше мы писали, сколько украинцев готовы терпеть войну до последнего – читай в материале детали опроса КМИС.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!