Заявление Трампа на YES: конфликт разрешится за столом переговоров

Дональд Трамп обратился к участникам ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), которая отмечает свою 21-ю годовщину, с важным посланием о путях завершения войны в Украине.
В своем видеообращении Трамп подчеркнул, что, по его мнению, разрешение конфликта лежит не в военной, а в дипломатической плоскости.
Я не думаю, что война закончится на поле боя, но она закончится за столом переговоров, — заявил Трамп.
Он также добавил, что если бы он оставался президентом раньше, война “никогда бы не произошла”.
Дипломатические усилия и критика Байдена
В обращении Трамп подчеркнул, что за последние три месяца был достигнут “больший прогресс на пути к миру”, чем за три года президентства Джо Байдена.
В подтверждение своих слов он упомянул продуктивный саммит с президентом Путиным на Аляске и очень положительную встречу с президентом Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
Эти встречи, по словам Трампа, являются частью его “упорной работы ради мира”.
Контекст и значение форума YES
Форум YES (Ялтинская европейская стратегия) – ежегодная площадка, где собираются ведущие мировые лидеры, дипломаты и эксперты для обсуждения ключевых глобальных вызовов.
Обращение Трампа к этой платформе подчеркивает ее значимость и влияние на международную политическую арену, особенно в контексте обсуждения будущего Украины.
Заявление Дональда Трампа на форуме YES добавляет новый акцент в дискуссии о путях завершения войны.
Во время рабочего визита во Францию Владимир Зеленский в интервью изданию Le Point отметил, что любые территориальные уступки только приведут россиян поближе к Европе.
