Заява Трампа на YES: конфлікт вирішиться за столом переговорів

Дональд Трамп, звернувся до учасників щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), яка відзначає свою 21-у річницю, з важливим посланням про шляхи завершення війни в Україні.

У своєму відеозверненні Трамп наголосив, що, на його думку, вирішення конфлікту лежить не у військовій, а в дипломатичній площині.

Я не думаю, що війна закінчиться на полі бою, натомість вона закінчиться за столом переговорів, — заявив Трамп.

Він також знову додав, що якби він залишався президентом раніше, війна “ніколи б не сталася”.

Трамп: дипломатичні зусилля та критика Байдена

У зверненні Трамп підкреслив, що за останні три місяці було досягнуто “більшого прогресу на шляху до миру”, ніж за три роки президентства Джо Байдена.

На підтвердження своїх слів він згадав продуктивний саміт із президентом Путіним на Алясці та дуже позитивну зустріч із президентом Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі.

Ці зустрічі, за словами Трампа, є частиною його “наполегливої роботи заради миру”.

Контекст та значення форуму YES

Форум YES (Ялтинська європейська стратегія) є щорічним майданчиком, де збираються провідні світові лідери, дипломати та експерти для обговорення ключових глобальних викликів.

Звернення Трампа до цієї платформи підкреслює її значущість та вплив на міжнародну політичну арену, особливо в контексті обговорення майбутнього України.

Заява Дональда Трампа на форумі YES додає нового акценту в дискусії про шляхи завершення війни.

Під час робочого візиту до Франції Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Le Point зазначив, що будь-які територіальні поступки лише приведуть росіян ближче до Європи.

