Корейський сценарій миру можливий: Зеленський про наміри РФ і завершення війни

Під час робочого візиту до Франції президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю французькому виданню Le Point, в якому заявив, що територіальні поступки в Україні приведуть росіян до Європи, а також він поділився, що кінець війни в Україні може пройти за корейським сценарієм, однак не підходить за безпекою.

Територіальні поступки Росії призведуть до війни у Європі

В інтерв’ю Зеленський торкнувся теми територіальних поступок Росії. За його словами, територіальні поступки, на які українці будуть не згодні, призведуть до того, що Путін використає захоплені території України як плацдарм наступу на Європу.

Деякі ЗМІ стверджують, що якщо українські солдати підуть зі східних регіонів нашої країни, то там відновиться мир. Але це неправда. Путін захопив Крим, щоб використати його як плацдарм для оточення півдня.

— У 2014 році він захопив частину Сходу нашої країни, щоб використати його як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір, поруч з півторамільйонним містом Харків, — пояснює президент.

Далі Зеленський зазначив, що європейцям варто було б мислити в іншому масштабі і думати про те, що б сталося, якби Путін захопив усю Україну.

Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, то постраждає від дій Росії.

У контексті ракетних ударів президент нагадав, що між РФ і Францією всього 3000 км, а російські ракети вже можуть летіти на таку відстань.

З таким технологічним розвитком вже не може бути ніяких віддалених воєн. Повірте мені, за два роки у росіян буде багато ракет — і у нас теж — з радіусом дії 5 000 кілометрів. Море нікого не захистить, океан нікого не захистить.

Насамкінець від додав, що якщо Україна не встоїть, Європа матиме новий східний кордон із Росією, який проходитиме територією Польщі чи Німеччини.

Корейський сценарій закінчення війни в Україні

Тому таки Le Point Зеленський заявив, що війна в Україні може скінчитися за корейським сценарієм.

Південна Корея — це приклад тріумфу цінностей. Її розвиток не співмірний з розвитком Північної Кореї, де відбувся справжній економічний і цивілізаційний занепад.

За словами Зеленського, Південна Корея зробила величезний стрибок у цивілізації, технологіях та економіці, адже культивує гуманізм.

Це найважливіше для держави — ви повинні зосередитися на людях.

Зеленський переконаний, що корейський сценарій реальний, однак загроза для України від Росії неспівмірна із загрозою Північної Кореї для Південної. До того ж рівень гарантій безпеки для Південної Кореї значно вищий.

Все можливо, але треба сказати, що Південна Корея має великого союзника — Сполучені Штати Америки. І, повірте мені, вони мають багато систем протиповітряної оборони, які гарантують їхню безпеку.

Зеленський додав, що Україна прагне отримати гарантії безпеки, у тому числі Patriot, у значно більшій кількості, бо населення Північної Кореї — це понад 20 мільйонів, а Росії — понад 140 мільйонів.

Нещодавно Володимир Зеленський зробив гучну заяву про те, що російських військ скоро не буде у Харківській та Сумській областях.

