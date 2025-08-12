Скільки військових Україна втрачає за день — моторошні цифри від Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з журналістами у вівторок, 12 серпня. Під час неї він озвучив приблизні втрати української армії за добу.

Скільки військових Україна втрачає щодня

За словами Зеленського, співвідношення втрат – 1 до 3, тобто втрати росіян утричі перевищують втрати української сторони.

Наприклад, за вчора (11 серпня – ред.) росіяни втратили близько 1000 солдатів (половину з них – мертвими).

Натомість українська армія втратила у боях за день 340 людей (з них 18 загиблих, 243 поранених і 79 зниклих безвісти).

Також активні втрати техніки з обидвох боків.

Для артилерії співвідношення – 1 до 2,4 (росіяни втрачають більше).

У дронах – 1 до 1,4.

– Ми вважаємо, що можемо легко тримати 1 до 2,5 на нашу користь, навіть 1 до 4, але шукаємо фінансування у європейських партнерів, – прокоментував Зеленський.

Плани Росії щодо наступу

При цьому, Зеленський повідомив про подальші плани ворога. Росія планує просуватися на трьох напрямках – Запорізький, Покровський і Новопавлівський.

З 53 тисяч військових, які нині розміщені в Сумах, близько 30 тисяч вояків армії РФ будуть переміщені на ці три пріоритетні напрямки.

Це головне джерело військ, це їхні найсильніші бригади, які на Курському напрямку стоять, вони будуть пересуватись.

Зауважимо, що наразі найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Там росіяни здійснюють масові штурми. Є загроза оточення. А за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ворог зосередив на напрямку угруповання зі 110 тисяч військових.

