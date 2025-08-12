Для тебе Війна в Україні

110-тисячне угруповання РФ йде в наступ під Покровськом — Сирський

Марія Дзюба, редакторка сайту 12 Серпня 2025, 18:56
110-тисячне угруповання РФ йде в наступ під Покровськом — Сирський
110 тисяч армії під Покровськом Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь