110-тисячне угруповання РФ йде в наступ під Покровськом — Сирський

На Покровському та Добропільському напрямках тривають важкі оборонні бої, де Збройні сили України протистоять чисельно переважаючим силам російських військ.

За даними Генштабу, окупанти зосередили на Покровському напрямку угруповання, що налічує понад 110 тисяч військовослужбовців.

Тактика противника та дії Сил оборони

Російські війська, незважаючи на великі втрати, намагаються прорвати нашу оборону. Вони використовують невеликі диверсійні групи, які прагнуть проникнути вглиб нашої території, обходячи позиції ЗСУ.

Такі ворожі групи були помічені біля села Золотий Колодязь, а також намагалися пробратися в населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр, використовуючи особливості місцевості.

Проте наші захисники оперативно реагують на ці спроби. Частину диверсійних груп уже знешкоджено, а решту — знищують.

Посилення оборони та перші успіхи

Для зміцнення позицій Головнокомандувач ЗСУ направив на ці напрямки додаткові сили та засоби.

Це дозволило нашим резервним підрозділам досягти перших успіхів: вони не лише знищують окупантів, а й беруть їх у полон. Також розроблено план, щоб заблокувати ворожі групи в певних районах.

Захисники України мужньо тримають оборону, виконуючи свій обов’язок. Щоб успішно відбити подальші ворожі атаки, їм вкрай потрібна підтримка всього українського суспільства.

