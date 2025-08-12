110-тысячная группировка РФ идет в наступление под Покровском — Сырский

На Покровском и Добропольском направлениях продолжаются тяжелые оборонительные бои, где Вооруженные силы Украины противостоят численно превосходящим силам российских войск.

По данным Генерального штаба, оккупанты сосредоточили на Покровском направлении группировку, насчитывающую более 110 тысяч военнослужащих.

Тактика противника и действия Сил обороны

Российские войска, несмотря на значительные потери, пытаются прорвать нашу оборону. Они используют небольшие диверсионные группы, которые стремятся проникнуть вглубь нашей территории, обходя позиции ВСУ.

Такие вражеские группы были замечены у села Золотой Колодец, а также пытались пробраться в населенные пункты Веселое, Вильное, Рубежное и Кучеров Яр, используя особенности местности.

Однако, наши защитники оперативно реагируют на эти попытки. Часть диверсионных групп уже обезврежена, а остальные — уничтожаются.

Усиление обороны и первые успехи

Для укрепления позиций Главнокомандующий ВСУ направил на эти направления дополнительные силы и средства.

Это позволило нашим резервным подразделениям добиться первых успехов: они не только уничтожают оккупантов, но и берут их в плен.

Также разработан план по блокированию вражеских групп в определенных районах.

Защитники Украины мужественно держат оборону, выполняя свой долг. Чтобы успешно отразить дальнейшие вражеские атаки, им крайне необходима поддержка всего украинского общества.

На днях ВСУ освободили село в Сумской области. Читай, что известно об освобождении Бессаловки.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!