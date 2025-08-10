Бессалевка освобождена: ВСУ отбили село в Сумской области

безсалівка Фото Facebook 10 августа Генштаб ВСУ сообщил о новостях, которые хотелось бы слышать чаще, — Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Бессалевка Сумской области.В операции по деоккупации были задействованы подразделения 33 отдельного штурмового полка и 24 отдельного штурмового батальона. В частности, украинским защитникам удалось ликвидировать 18 российских захватчиков. Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства. Бессаловка: какая ситуация в селе Как рассказал Суспільному председатель Белопольской громады Юрий Зарко, в селе оставались несколько человек, которые отказались от эвакуации.Однако связаться с этими жителями населённого пункта нет возможности, поскольку мобильные сети там не работают. Юрий Зарко говорит, что это семья, держащая скот в Бессаловке. Это люди постарше, которые не захотели покидать дом, несмотря на предложения вывезти даже скот. Доехать до них сейчас нет возможности из-за ситуации безопасности. Это село фактически на границе, 800 метров. Бессаловка на карте Читать по теме ВСУ освободили Кондратовку: бойцы применили уникальную тактику Что рассказали воины об освобождении села в Сумской области? В 2021 году, по данным Суспільного, в Бессаловке проживало всего 16 человек. Посмотреть, какой было село тогда, можно в видео. А раньше артиллеристы ДШВ рассказали, как останавливают один сплошной ползучий штурм и почему им приходится бить по хвостам. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Cумы, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter