Бессалевка освобождена: ВСУ отбили село в Сумской области

10 августа Генштаб ВСУ сообщил о новостях, которые хотелось бы слышать чаще, — Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Бессалевка Сумской области.

В операции по деоккупации были задействованы подразделения 33 отдельного штурмового полка и 24 отдельного штурмового батальона. В частности, украинским защитникам удалось ликвидировать 18 российских захватчиков.

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства.

Бессаловка: какая ситуация в селе

Как рассказал Суспільному председатель Белопольской громады Юрий Зарко, в селе оставались несколько человек, которые отказались от эвакуации.

Однако связаться с этими жителями населённого пункта нет возможности, поскольку мобильные сети там не работают.

Юрий Зарко говорит, что это семья, держащая скот в Бессаловке. Это люди постарше, которые не захотели покидать дом, несмотря на предложения вывезти даже скот.

Доехать до них сейчас нет возможности из-за ситуации безопасности. Это село фактически на границе, 800 метров.

Бессаловка на карте

В 2021 году, по данным Суспільного, в Бессаловке проживало всего 16 человек. Посмотреть, какой было село тогда, можно в видео.

А раньше артиллеристы ДШВ рассказали, как останавливают один сплошной ползучий штурм и почему им приходится бить по хвостам.

