Сколько военных Украина теряет в день — трагичные цифры от Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел встречу с журналистами во вторник, 12 августа. Во время нее озвучил приблизительные потери украинской армии в сутки.

Сколько военных Украина теряет каждый день

По словам Зеленского, соотношение потерь – один к трем, то есть потери россиян втрое превышают потери украинской стороны.

Например, за вчера (11 августа – ред.) россияне потеряли около 1000 солдат (половина из них – мертвыми).

Украинская армия за день потеряла в боях 340 человек (из них 18 погибших, 243 раненых и 79 пропавших без вести).

Также активными являются потери техники с обеих сторон.

Для артиллерии соотношение – 1 к 2,4 (россияне теряют больше).

В дронах – 1 к 1,4.

– Мы считаем, что можем легко держать 1 к 2,5 в нашу пользу, даже 1 к 4, но ищем финансирование у европейских партнеров, – прокомментировал Зеленский.

Планы России по наступлению

При этом Зеленский сообщил о дальнейших планах врага. Россия планирует продвигаться на трех направлениях – Запорожское, Покровское и Новопавловское.

Из 53 тысяч военных, ныне размещенных в Сумах, около 30 тысяч воинов армии РФ будут перемещены на эти три приоритетных направления.

Это главный источник войск, это их сильнейшие бригады, которые стоят на Курском направлении, они будут передвигаться, — сказал президент.

Отметим, что самая сложная ситуация сейчас на Покровском направлении. Там россияне проводят массовые штурмы. Есть угроза окружения подразделений ВСУ. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, враг сосредоточил на этом направлении группировку из 110 тысяч военных.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!