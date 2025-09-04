Корейский сценарий мира возможен: Зеленский о намерениях РФ и завершении войны

Во время рабочего визита во Францию ​​президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французскому изданию Le Point, в котором заявил, что территориальные уступки в Украине приведут россиян в Европу, а также поделился, что конец войны в Украине может пройти по корейскому сценарию, но он не подходит по безопасности.

Территориальные уступки России приведут к войне в Европе

В интервью Зеленский затронул тему территориальных уступок России. По его словам, территориальные уступки, на которые украинцы не согласны, приведут к тому, что Путин использует захваченные территории Украины как плацдарм наступления на Европу.

Некоторые СМИ утверждают, что если украинские солдаты уйдут из восточных регионов нашей страны, там возобновится мир. Но это неправда. Путин захватил Крым, чтобы использовать его в качестве плацдарма для окружения Юга.

— В 2014 году он захватил часть Востока нашей страны, чтобы использовать его в качестве плацдарма для полной оккупации этих регионов. Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство рядом с полуторамиллионным городом Харьков, — объясняет президент.

Далее Зеленский отметил, что европейцам следовало бы мыслить в другом масштабе и думать о том, что произошло бы, если бы Путин захватил всю Украину.

Если Европа сильна, он, вероятно, ничего не сделает, но если она слаба, — пострадает от действий России.

В контексте ракетных ударов президент напомнил, что между РФ и Францией всего 3000 км, а российские ракеты уже могут лететь на такое расстояние.

С таким технологическим развитием уже не может быть никаких отдаленных войн. Поверьте мне, через два года у россиян будет много ракет — и у нас тоже — с радиусом действия 5 000 километров. Море никого не защитит, океан никого не защитит.

В заключение он добавил, что если Украина не устоит, Европа будет иметь новую восточную границу с Россией, которая будет проходить по территории Польши или Германии.

Корейский сценарий окончания войны в Украине

Этому же Le Point Зеленский заявил, что война в Украине может закончиться по корейскому сценарию.

Южная Корея — это пример триумфа ценностей. Ее развитие несоразмерно с развитием Северной Кореи, где произошел настоящий экономический и цивилизационный упадок.

По словам Зеленского, Южная Корея совершила огромный скачок в цивилизации, технологиях и экономике, ведь культивирует гуманизм.

Это самое важное для государства — вы должны сосредоточиться на людях.

Зеленский убежден, что корейский сценарий реален, но угроза для Украины от России несоразмерна с угрозой Северной Кореи для Южной. К тому же, уровень гарантий безопасности для Южной Кореи значительно выше.

Все возможно, но надо сказать, что у Южной Кореи есть большой союзник — Соединенные Штаты Америки. И, поверьте мне, у них много систем противовоздушной обороны, которые гарантируют их безопасность.

Зеленский добавил, что Украина стремится получить гарантии безопасности, в том числе Patriot, в значительно большем количестве, потому что население Северной Кореи — более 20 миллионов, а России — более 140 миллионов.

Недавно Владимир Зеленский сделал громкое заявление, что российских войск скоро не будет в Харьковской и Сумской областях.

