Несколько месяцев — и их не будет в Сумской области: резкое заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал, какая ситуация в Сумской области, стоит ли брать во внимание разговоры россиян о возвращении некоторых территорий и какие гарантии безопасности ожидает Украина.

Что сейчас происходит в Сумской области

Зеленский уверен, что России не удастся завоевать Сумскую области. Он сомневается и в том, что оккупанты смогут удержать те участки, где уже закрепились.

— Если мы говорим о Сумской или Харьковской области, россияне их не получат. И, честно говоря, не смогут удержать те участки в приграничных, где они сейчас есть. В сегодняшних реалиях это вопрос времени — несколько месяцев — и их не будет на Сумской области.

Я также считаю, что в перспективе они не получат Харьковскую область, — добавил президент.

Разговоры о том, что РФ готова отдать Украине Кинбурнскую косу, Зеленский прокомментировал так:

— А разговоры о Николаевской области, что они готовы нам отдать Кинбурнскую косу, то она им нужна только для блокирования моря для нас.

Что касается всех наших временно оккупированных территорий, я еще подчеркну, юридически мы не признаем оккупацию.

Украина сохраняет свое присутствие в Курской области. Благодаря этому десятки тысяч личного состава врага не могут перебросить в Донецкую область и другие направления, отметил Зеленский.

Гарантии безопасности: готовы ли пункты возможного документа

Зеленский отметил, что Украина хочет иметь понимание архитектуры гарантий безопасности в течение 7-10 дней.

— И с пониманием встречаться в трехстороннем формате. Такова была моя логика. Президент Трамп предложил несколько иную логику: трехстороннюю встречу через двустороннюю.

Но потом мы договорились, что все равно работаем над гарантиями безопасности, получаем эту приблизительную инфраструктуру, подобную статье 5 НАТО.

Далее следует понять, какая страна и что будет готова делать для соблюдения гарантий безопасности. Пока президент не прибегает к деталям, и уверяет, что у Украины будет понимание этой конфигурации.

— Америки не было в гарантиях безопасности до нашей встречи в Вашингтоне. Мы должны это понять. А теперь мы услышали об их готовности приобщиться. Это очень важно для Украины и всей Европы. Я за это очень благодарен президенту Трампу, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это была одна из самых главных сложностей, ведь отсутствие координации гарантий безопасности для Украины со стороны США породило неуверенность европейских коллег.

— Например, одна страна Европы говорит: “Мы готовы сделать вот это”. И есть перечень того, что страна готова сделать. А после этого списка следует “но”, если будет, например, присутствие или координация США.

Сейчас у Украины есть положительный сигнал от Америки и Трампа. Это открывает возможность другим странам быть готовыми присоединиться.

— Сейчас генштабы ключевых стран уже начали говорить, к чему они готовы. И некоторые страны, которых не было, наверняка сейчас будут появляться. К примеру, Турция. После того как США дали сигнал, Турция готова обеспечивать безопасность в Черном море — сама или с кем-то еще.

Напомним, что во время встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне удалось договориться о гарантиях безопасности, обмене “всех на всех” и некоторых других пунктах.

