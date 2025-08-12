Требуют ли от Украины “сдать” Донбасс? Честный ответ Зеленского

12 августа президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами, на которой подробно рассказал о текущей ситуации на фронте, соотношении сил, а также о планах России и дипломатических переговорах с международными партнерами.

Донбасс как плацдарм для нового наступления

Президент Владимир Зеленский категорически отверг идею вывода украинских войск из Донбасса, назвав это ловушкой.

По его словам,

Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем это сделать. Донбасс для русских – это плацдарм для будущего нового наступления.

Зеленский подчеркнул, что такой шаг создаст угрозу всей Украине:

Несколько лет — и у Путина будет открыт путь и в Запорожскую, и в Днепровскую области. И не только. Также в Харькове.

Дипломатические переговоры и возможное давление

Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом прозвучал сигнал о готовности России к прекращению огня. При этом он уточнил, что это не было предложение Трампа о территориальных уступках.

Президент заявил, что ожидает давления со стороны США каждый день, но не боится его. Он считает, что Путин может использовать переговоры, чтобы “выйти из изоляции” и отсрочить санкции.

По мнению Зеленского, для Путина главное — не территории, а отсутствие суверенной Украины.

Вывод украинских войск с Донбасса, по его словам, лишь поможет России подготовить новую военную операцию.

Зеленский настаивает на том, что Украине нужны надёжные гарантии безопасности, которые обеспечат её суверенитет и независимость.

Ситуация на фронте и российские планы

Сумская область : Освобождено шесть из 18 оккупированных населённых пунктов. Украинские войска продвигаются вперёд и вышли к границе с Россией в двух местах.

: Освобождено шесть из 18 оккупированных населённых пунктов. Украинские войска продвигаются вперёд и вышли к границе с Россией в двух местах. Краматорск-Доброполье : Ситуация наиболее сложная, российские группы продвинулись примерно на 10 км.

: Ситуация наиболее сложная, российские группы продвинулись примерно на 10 км. Новое наступление: Россия перебрасывает свои самые сильные бригады с Курского направления на Запорожское, Покровское и Новопавловское, готовясь к наступлению до сентября.

В завершение встречи Президент отметил, что план Украины остаётся неизменным: достичь прекращения огня, а затем, при посредничестве США и с чёткими гарантиями безопасности, обсудить и решить все остальные вопросы.

Напомним, в конце июля Дональд Трамп сократил дедлайн для Путина до 10-12 дней. Но они уже прошли. К сожалению, чуда не произошло, и российские войска не покинули территорию Украины.

Более того, начали активное наступление на Покровском направлении. Там в настоящее время насчитывается группировка в 110 тысяч военных армии РФ.