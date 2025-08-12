Чи вимагають від України “здати” Донбас? Чесна відповідь Зеленського

Фото Facebook 12 серпня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із журналістами, під час якої детально обговорив поточну ситуацію на фронті, співвідношення сил і втрат, а також розповів про плани Росії та перебіг дипломатичних переговорів.Донбас як стратегічний плацдарм Президент Володимир Зеленський категорично відкинув ідею виведення українських військ з Донбасу, назвавши це пасткою. Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для руських — це плацдарм для майбутнього нового наступу. Зеленський наголосив, що такий крок створить загрозу для всієї України.Кілька років – і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області. І не тільки. Також на Харків. Читати на тему Колосальні втрати: літній наступ на Україну став найбільш смертоносним для РФ За останній рік Росія на кожні 0,038 квадратного кілометра витратила життя одного солдата, кажуть аналітики. Дипломатичні переговори та можливий тиск Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом прозвучав сигнал про готовність Росії до припинення вогню. Він уточнив, що це не була пропозиція самого Трампа про територіальні поступки. Президент заявив, що очікує тиску з боку США щодня, але не боїться його. Він припустив, що Путін може використати ці переговори, щоб “вийти з ізоляції” та відтермінувати санкції. Для Путіна головне — не території, а відсутність суверенної України. Виведення українських військ з Донбасу лише допоможе Росії підготувати нову військову операцію. На думку Зеленського, Україні потрібні надійні гарантії безпеки, які забезпечать її суверенітет та незалежність. Ситуація на фронті та російські плани Сумщина: звільнено шість із 18 окупованих населених пунктів. Українські війська просуваються вперед і вийшли на кордон із Росією у двох місцях. Краматорськ-Добропілля: ситуація найскладніша. Російські угруповання просунулися приблизно на 10 км. Новий наступ: Росія перекидає свої найсильніші бригади з Курського напрямку на Запорізький, Покровський і Новопавлівський, готуючись до наступу до вересня. На завершення зустрічі президент зазначив, що план України залишається незмінним: досягти припинення вогню, а потім, за посередництва США та з чіткими гарантіями безпеки, обговорити та вирішити усі інші питання. Нагадаємо, наприкінці липня Дональд Трамп скоротив дедлайн для Путіна до 10-12 днів. Але вони вже минули. На жаль, дива не сталося, і російські війська не залишили територію України. Ба більше, почали активний наступ на Покровському напрямку. Там нині налічується угруповання у 110 тисяч військових армії РФ. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Дональд Трамп, Росія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter