Чи вимагають від України “здати” Донбас? Чесна відповідь Зеленського

12 серпня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із журналістами, під час якої детально обговорив поточну ситуацію на фронті, співвідношення сил і втрат, а також розповів про плани Росії та перебіг дипломатичних переговорів.

Донбас як стратегічний плацдарм

Президент Володимир Зеленський категорично відкинув ідею виведення українських військ з Донбасу, назвавши це пасткою.

Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для руських — це плацдарм для майбутнього нового наступу.

Зеленський наголосив, що такий крок створить загрозу для всієї України.

Кілька років – і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області. І не тільки. Також на Харків.

Дипломатичні переговори та можливий тиск

Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом прозвучав сигнал про готовність Росії до припинення вогню.

Він уточнив, що це не була пропозиція самого Трампа про територіальні поступки. Президент заявив, що очікує тиску з боку США щодня, але не боїться його.

Він припустив, що Путін може використати ці переговори, щоб “вийти з ізоляції” та відтермінувати санкції.

Для Путіна головне — не території, а відсутність суверенної України.

Виведення українських військ з Донбасу лише допоможе Росії підготувати нову військову операцію. На думку Зеленського, Україні потрібні надійні гарантії безпеки, які забезпечать її суверенітет та незалежність.

Ситуація на фронті та російські плани

Сумщина : звільнено шість із 18 окупованих населених пунктів. Українські війська просуваються вперед і вийшли на кордон із Росією у двох місцях.

: звільнено шість із 18 окупованих населених пунктів. Українські війська просуваються вперед і вийшли на кордон із Росією у двох місцях. Краматорськ-Добропілля : ситуація найскладніша. Російські угруповання просунулися приблизно на 10 км.

: ситуація найскладніша. Російські угруповання просунулися приблизно на 10 км. Новий наступ: Росія перекидає свої найсильніші бригади з Курського напрямку на Запорізький, Покровський і Новопавлівський, готуючись до наступу до вересня.

На завершення зустрічі президент зазначив, що план України залишається незмінним: досягти припинення вогню, а потім, за посередництва США та з чіткими гарантіями безпеки, обговорити та вирішити усі інші питання.

Нагадаємо, наприкінці липня Дональд Трамп скоротив дедлайн для Путіна до 10-12 днів. Але вони вже минули. На жаль, дива не сталося, і російські війська не залишили територію України.

Ба більше, почали активний наступ на Покровському напрямку. Там нині налічується угруповання у 110 тисяч військових армії РФ.