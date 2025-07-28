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10-12 днів на мир: Трамп скоротив дедлайн для Путіна

Марія Дзюба, редакторка сайту 28 Липня 2025, 19:35
10-12 днів на мир: Трамп скоротив дедлайн для Путіна
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