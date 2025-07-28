10-12 днів на мир: Трамп скоротив дедлайн для Путіна

Президент США Дональд Трамп встановив новий, значно коротший термін для Росії, щоб припинити війну проти України.

За його заявою, зробленою 28 липня, Росія має лише 10-12 днів, починаючи з цієї дати, щоб встановити припинення вогню.

Трамп зробив цю заяву після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії.

У Білому домі передали слова президента, де він зазначив, що “немає сенсу чекати” і, хоча він хоче бути “щедрим”, він не бачить жодного прогресу.

Президент США висловив свою “любов до російського народу” і заявив, що не бажає запроваджувати санкції проти Росії, але вважає, що президент РФ Володимир Путін “не залишає йому іншого вибору”.

Трамп також додав, що “не зацікавлений” в особистій зустрічі з Путіним.

У відповідь на це, речник адміністрації Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не працює над організацією зустрічі між Путіним і Трампом.

Він також заперечив, що зустріч планується в Туреччині, назвавши це “лише ідеєю” президента Реджепа Ердогана.

Цей новий ультиматум є скороченням попереднього терміну. Раніше Трамп заявляв, що дасть Путіну 50 днів на припинення війни, і погрожував запровадити “дуже жорсткі мита”, якщо угоди не буде досягнуто.

14 липня під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп висловив дуже незадоволення Путіним, зазначивши, що Україна “хоче щось зробити”, тоді як з боку РФ є лише “розмови”.

Він пригрозив “100% тарифами на імпорт товарів з Росії та вторинними санкціями проти інших країн, які купують російську нафту”, якщо припинення вогню не настане.