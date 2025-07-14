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Україна отримає ракети для Patriot — офіційна заява Трампа

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 14 Липня 2025, 11:53
Україна отримає ракети для Patriot — офіційна заява Трампа
Фото Getty Images

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