Україна отримає ракети для Patriot — офіційна заява Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети ППО Patriot. Він додав, що вони необхідні для захисту країни, оскільки Путін “гарно розмовляє, але потім увечері всіх бомбить”, цитує його Reuters.

Трамп не назвав кількість ракет Patriot, які він планує надіслати Україні, але сказав, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість.

Ракети Patriot для України: офіційна заява Трампа

Зазначається, що американський лідер дедалі більше розчаровується в Путіні, оскільки він чинить опір спробам Трампа домовитися про припинення вогню.

Раніше Президент України Володимир Зеленський попросив про збільшення оборонних можливостей для відбиття щоденних атак ракетами й безпілотниками з боку Росії.

— Ми надішлемо їм Patriot, які їм конче потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно говорить, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається, — сказав Трамп журналістам на об’єднаній базі Ендрюс за межами Вашингтона.

Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складної військової техніки. Вони заплатять нам за це 100%, і саме так ми хочемо, — додав президент США.

Цього тижня Трамп планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити Україну та інші питання.

Нагадаємо, що минулого тижня Дональд Трамп відновив постачання зброї Україні. Першою чергою йшлося про оборонні зразки, необхідні для захисту від російської агресії.

Додамо, що нині для захисту Києва вже розробили проект Чисте небо — нову систему перехоплення дронів.

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