Любовный гороскоп на июль 2026: какие чувства приготовили тебе звёзды

Доверься ему, чтобы разглядеть моменты судьбоносных встреч или найти новое пламя в уже существующих отношениях.

Иногда он подскажет тебе, когда стоит проявить инициативу, а когда — не торопить чувства. Поэтому читай, вдохновляйся и действуй. Венера, Марс и Луна готовы помочь твоей любви.

Гороскоп о любви и отношениях на июль 2026: описание планетарных аспектов

В июле 2026 года царит нежная энергия: Венера в Раке смещает фокус с флирта на создание уютного семейного гнёздышка и душевную близость.

В свою очередь Марс в Весах требует от нас дипломатичности, усмирения эгоизма и поиска компромиссов.

Июльское Полнолуние в конце месяца разожжёт страсти, став пиком для пылких признаний или решительных расставаний.

Любовный гороскоп на июль 2026 для Овна (21 марта – 19 апреля)

Овнам придётся усмирить свой пыл. Марс в Весах подталкивает вашего партнёра выдвигать претензии, поэтому вместо штурма учитесь слушать. Переход Венеры в знак Рака намекает: лучшие свидания этого месяца — домашние и уютные. Одиноким июль вряд ли принесёт бурный роман, но подарит человека для души, с которым захочется построить что-то надёжное.

Любовный гороскоп на июль 2026 для Тельца (20 апреля – 20 мая)

Для Тельцов июль станет месяцем приятного обновления. Земная романтика уступит место душевным разговорам. Венера в Раке даст полное взаимопонимание со второй половинкой без лишних слов. Если ты одинок, чаще выходи на прогулки или в гости к друзьям во второй половине месяца — судьба ждёт в ближайшем окружении во время непринуждённого общения.

Любовный гороскоп на июль 2026 для Близнецов (21 мая – 20 июня)

Месяц потребует от Близнецов серьёзности. Время легкомысленного флирта проходит, партнёр захочет конкретики и надёжности. Венера смещает твоё внимание на финансовую и бытовую сторону отношений — отличное время для совместных покупок или планирования будущего. Свободные Близнецы могут встретить кого-то особенного в местах, связанных с комфортом, искусством или едой.

Любовный гороскоп на июль 2026 для Рака (21 июня – 22 июля)

Рак, ты — главный любимец звёзд в июле! Венера входит в твой знак, делая тебя невероятно привлекательным и магнетичным. Отношения в парах вспыхнут новой нежностью, а обиды легко забудутся. Одиноким Ракам июль даёт зелёный свет: харизма на пике, поэтому не прячься в раковину. Жди судьбоносного знакомства, которое начнётся с пылкого взгляда.

Любовный гороскоп на июль 2026 для Льва (23 июля – 22 августа)

Для Львов этот месяц станет месяцем тайн и внутренней тишины. Венера в 12-м доме побуждает анализировать прошлое или даже скрывать свои текущие чувства от чужих глаз. Возможно возвращение бывших или роман на расстоянии. Парам стоит больше времени проводить наедине, подальше от шумных компаний, чтобы заново обрести утраченную близость.

Любовный гороскоп на июль 2026 для Девы (23 августа – 22 сентября)

Июль принесёт Девам лёгкость и много флирта. Романтические отношения в этом месяце лучше всего вырастают из крепкой дружбы. Если ты в паре, устрой совместный выход в свет с друзьями или отправляйся в путешествие-приключение — это освежит чувства. Свободным Девам звёзды советуют присмотреться к единомышленникам и интернет-знакомым: там есть тот, кто разделяет ваши ценности.

Любовный гороскоп на июль 2026 для Весов (23 сентября – 22 октября)

Весы в июле будут полны решимости благодаря Марсу в вашем знаке. Ты будешь инициатором всего — от свиданий до серьёзных разговоров. Однако Венера в Раке потребует баланса между работой и любовью, ведь партнёр может ревновать вас к вашей карьере. Одиноким июль обещает служебный роман или судьбоносную встречу на каком-либо официальном мероприятии или выставке.

Любовный гороскоп на июль 2026 для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Этот месяц расширяет любовные горизонты Скорпионов. Венера в гармоничном для тебя знаке Рака тянет ко всему необычному. Ожидай яркий роман с человеком издалека или другой культуры. В стабильных парах звёзды советуют разбавить быт совместным отпуском или поездкой в новое место — общие впечатления станут лучшим лекарством от рутины.

Любовный гороскоп на июль 2026 для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Для Стрельцов июль будет месяцем безумной страсти и эмоциональных трансформаций. Венера погружает тебя в зону глубокой близости, где царят ревность и магнетизм. Отношения будут проверяться на искренность, а фальшь всплывёт на поверхность. Свободным Стрельцам месяц обещает роковое, магнетическое знакомство, которое перевернёт представление о любви с ног на голову.

Любовный гороскоп на июль 2026 для Козерога (22 декабря – 19 января)

Козероги окажутся под прицелом любовной Венеры, которая заглянет в твой сектор партнёрства. Весь июль фокус будет исключительно на другом человеке. Для пар это идеальное время для помолвки, брака или выхода на новый уровень доверия. Если ты одинок, звёзды советуют чаще соглашаться на свидания — июль настроен подарить долгосрочный и стабильный союз.

Любовный гороскоп на июль 2026 для Водолея (20 января – 18 февраля)

В июле Водолеям придётся доказывать любовь поступками, а не словами. Романтика этого месяца скрывается в мелочах: заботе о здоровье партнёра, помощи в быту или совместном утреннем чаепитии. Одиноким Водолеям не стоит ждать голливудской драмы; ваше знакомство может произойти в будничной практичной атмосфере — например, в спортзале или во время решения рабочих вопросов.

Любовный гороскоп на июль 2026 для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Второй месяц лета вернёт Рыбам веру в сказку. Венера в твоём доме любви и радости обещает месяц, наполненный романтикой, подарками и комплиментами. Парам стоит устраивать классические свидания со свечами и прогулками под луной. Для свободных Рыб это один из лучших месяцев года для судьбоносной встречи — любовь ворвётся в вашу жизнь ярко и красиво.

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