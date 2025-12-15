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Сколько украинцев готовы терпеть войну до последнего — свежие данные КМИС

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 15 декабря 2025, 12:03 2 мин.
сколько украинцев доверяют зеленскому
Фото Pexels

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