Сколько украинцев готовы терпеть войну до последнего — свежие данные КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты всеукраинского опроса, проведенного с 26 ноября по 13 декабря 2025 года относительно взглядов украинцев на войну, мир, доверие к западным партнерам и внутреннюю ситуацию — детали опроса читай в материале.

Опрос КМИС — подробная статистика

Опрошены 547 взрослых граждан с контролируемой территории Украины методом телефонных интервью со случайной выборкой номеров. Статистическая погрешность не превышает 5,6%, с учетом войны возможны систематические отклонения.

По данным опроса, 72% респондентов одобряют европейско-украинский мирный план, предусматривающий замораживание линии фронта с гарантиями безопасности от Европы и США, сохранением санкций против России, но без официального признания оккупированных территорий.

Только 14% отвергают такой план (в то время как в сентябре 74% одобряли). В то же время 75% отвергают план, подобный российским предложениям, с отводом войск с Донбасса, ограничением украинской армии и отсутствием конкретных гарантий.

Что касается продолжительности войны: только 9% ожидают ее завершения к началу 2026 года, 14% — в первой половине 2026 года; 33% не знают. 63% готовы терпеть войну столько, сколько нужно, 15% — несколько месяцев или полгода.

Доверие к партнерам: 49% доверяют ЕС (23% — нет), но доверие к США упало с 41% до 21%, соответственно, недоверие выросло до 48%. Доверие к НАТО — 34% (41% не доверяют альянсу). В то же время Президент Украины Владимир Зеленский имеет доверие 61% против 32%, которые не доверяют лидеру страны.

Ответы опрошенных людей на внутренние вопросы: 9% хотят выборов как можно быстрее, 25% после прекращения огня с гарантиями безопасности, а 57% после окончательного мирного соглашения.

57% считают причиной отключения электроэнергии российские обстрелы, 29% — неэффективность украинских властей. Также 59% видят сдвиги в борьбе с коррупцией, а 33% считают Украину безнадежно коррумпированной.

Раньше мы писали, как украинцы относятся к РФ — читай в материале, что говорят социологи КМИС.

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