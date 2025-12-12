Мошенничество, хулиганство и не только: от каких преступлений больше всего страдали украинцы в 2025 году

В Украине наиболее распространенными преступлениями являются хулиганство и обман при покупке товаров и услуг в Интернете. Об этом сообщил руководитель ООО ИНФО САПИЕНС Дмитрий Савчук во время презентации общенационального исследования в Укринформе — его детали читай в материале.

От каких преступлений страдают украинцы

По словам Савчука, примерно треть опрошенных людей отметили, что в течение последнего года пострадали хотя бы от одного преступления — либо лично, либо из-за членов семьи.

Наиболее распространены бытовые и цифровые преступления: в частности, более 14% опрашиваемых сообщили, что в течение года были пострадавшими от хулиганства, а почти 13% жаловались на обман при покупке в интернете товаров и услуг.

Приблизительно по 5% указывали на коррупцию и мошенничество, 3,7% — на кражи банковских карт онлайн. Более чем по 3% жаловались на кражи с проникновением в помещение вне дома и домашнее насилие, 2,9% — кражи, а 2,8% — совершение ДТП.

Также он уточнил, что уровень преступности наиболее проблемен в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Сумской областях, а также Киев.

В ходе исследования было опрошено более 14 тысяч человек в возрасте от 16 лет, а сам опрос проводился в марте-мае 2025 года.

Раньше мы писали, как не стать жертвой воров — читай в материале, как не отдать свои деньги мошенникам.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!