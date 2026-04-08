Координационный штаб обнаружил новую схему вымогательства денег у семей пленных — подробности

Координационный штаб по обращению с военнопленными предупредил украинцев о резкой активизации мошеннических схем.

На фоне сообщений в медиа о возможном ускорении процессов обмена, злоумышленники начали массово звонить по телефону семьям защитников, предлагая за деньги решить вопрос о включении их родных в ближайшие списки на возвращение.

Злоумышленники требуют деньги у родственников пленных за фиктивные услуги по репатриации

По данным Координационного штаба, мошенники используют утонченную тактику для входа в доверие. Неизвестные звонят родственникам пленных или пропавших без вести воинов, представляясь должностными лицами или даже работниками учреждений на территории России, где якобы содержат украинцев.

Особую опасность представляет то, что в отдельных случаях злоумышленники владеют персональными данными семей — знают фамилии и адреса проживания. Это создает иллюзию официальности и заставляет людей верить в правдивость предложения.

Что характерно, подобные звонки поступают не только родственникам тех, кто сейчас находится в неволе, но и семьям уже уволенных защитников, что свидетельствует о массовом и хаотичном характере обзвонов.

В Координационном штабе отмечают, что все процедуры, связанные с розыском, установлением мест нахождения и формированием списков на обмен, осуществляются исключительно уполномоченными государственными органами.

Переговорный процесс сверхсложный и закрытый, и ни одна третья сторона — будь то “волонтеры”, “должностные лица учреждений РФ” или другие частные лица — не имеет никакого влияния на очередность увольнения.

Любые предложения помочь в освобождении за денежное вознаграждение являются уголовным преступлением и прямым признаком мошенничества. Государство не берет денег за возвращение своих граждан.

Для того чтобы не стать жертвой злоумышленников, следует соблюдать базовые правила безопасности:

Не доверять неизвестным: игнорируй любые предложения, касающиеся обмена, если они поступают не от официальных представителей Координационного штаба, СБУ или ГУР.

Сохранять конфиденциальность: ни в коем случае не передавай неизвестным лицам персональные данные военнослужащего или собственные контактные данные.

Прекращать финансовые разговоры: как только речь заходит о переводе средств за услуги, транспортировку или включение в список, немедленно клади трубку.

В случае получения подобных звонков или сообщений необходимо немедленно обращаться в Координационный штаб и правоохранительные органы для документирования преступления.

