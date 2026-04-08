Координаційний штаб виявив нову схему вимагання грошей у родин полонених — подробиці

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попередив українців про різку активізацію шахрайських схем.

На тлі повідомлень у медіа про можливе прискорення процесів обміну, зловмисники почали масово телефонувати сім’ям захисників, пропонуючи за гроші вирішити питання щодо включення їхніх рідних до найближчих списків на повернення.

Зловмисники вимагають гроші у родичів полонених за фіктивні послуги з репатріації

За даними Координаційного штабу, шахраї використовують витончену тактику для входу в довіру. Невідомі особи телефонують родичам полонених або зниклих безвісти воїнів, представляючись посадовцями або навіть працівниками установ на території рф, де нібито утримують українців.

Особливу небезпеку становить те, що в окремих випадках зловмисники володіють персональними даними родин — знають прізвища та адреси проживання. Це створює ілюзію офіційності та змушує людей вірити у правдивість пропозиції.

Що характерно, подібні дзвінки надходять не лише родичам тих, хто зараз у неволі, а й сім’ям уже звільнених захисників, що свідчить про масовий та хаотичний характер обдзвонів.

У Координаційному штабі наголошують, що всі процедури, пов’язані з розшуком, встановленням місць перебування та формуванням списків на обмін, здійснюються винятково уповноваженими державними органами.

Переговорний процес є надскладним та закритим, і жодна третя сторона — будь то “волонтери”, “посадовці установ РФ” чи інші приватні особи — не має жодного впливу на черговість звільнення.

Будь-які пропозиції допомогти у визволенні за грошову винагороду є кримінальним злочином і прямою ознакою шахрайства. Держава не бере грошей за повернення своїх громадян.

Для того, щоб не стати жертвою зловмисників, варто дотримуватися базових правил безпеки:

Не довіряти невідомим: ігноруй будь-які пропозиції, що стосуються обміну, якщо вони надходять не від офіційних представників Координаційного штабу, СБУ чи ГУР.

Зберігати конфіденційність: у жодному разі не передавай невідомим особам персональні дані військовослужбовця або власні контактні дані.

Припиняти фінансові розмови: як тільки мова заходить про переказ коштів за послуги, транспортування чи включення у список — негайно клади слухавку.

У разі отримання подібних дзвінків чи повідомлень необхідно негайно звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних органів для документування злочину.

