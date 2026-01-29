Ще 1000 тіл повернули до України: ймовірно, вони належать військовим

29 січня 2026 року відбулися репатріаційні заходи, в межах яких до України повернули 1000 тіл загиблих. За твердженням російської сторони вони належать українським оборонцям, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

До України знову повернули 1000 тіл: деталі

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами здійснять ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Зазначається, що повернення тіл реалізували за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу, Об’єднаного центру СБУ, Збройних Сил, МВС, Офісу омбудсмана з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

Окрім цього вдячність також висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста та особовому складу структур цивільно-військового співробітництва ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС.

Саме вони здійснюють перевезення тіл до держустанов та організовують передачу тіл до правоохоронних органів та органів судово-медичної експертизи.

Процес ексгумації тіл дуже тривалий і кропіткий. Ми розповідали про роботу судмедекспертів, яким доводиться збирати останки буквально по шматочках.

